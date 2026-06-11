香港首位女航天員隨神舟二十三號飛船升空，登上天宮，為國家探索宇宙作出貢獻。與此同時，香港非物質文化遺產也將於璀璨星夜下，登陸香港太空館標誌性的圓拱形牆身，透過一場沉浸式的光影交織美學，引領觀眾化身時空旅人，步入以「馬」為核心的奇妙國度，在喧囂浮華的鬧市中穿越古今，細味中華歷史文化的深厚內涵。

非遺映照太空館牆身 駿馬穿梭古今耀維港

去年首屆「香港非遺月」迴響熱烈，康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處今年再接再厲籌劃第二屆「香港非遺月」，獲得香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助多個精彩項目，其中今晚在香港太空館揭開序幕的香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演，無疑是今年非遺月最矚目的戶外文藝盛宴。

適逢馬年，這場光影表演亦以「馬」為核心元素。製作團隊運用專業投射技術，以多角度的光影線條，勾勒出栩栩如生的駿馬，在都市繁華中昂首奔馳，蹄聲踏過之處，帶領觀眾穿梭於歷史、藝術與非物質文化遺產交織的光影世界。

古典書畫與傳世文物中的馬匹，隨音樂旋律逐漸變得靈動，不停跳躍、奔馳；隨後又幻化成粵劇演員的坐騎，以及小孩的吹糖馬。在表演的尾聲，駿馬騰飛於星宿之間，與維港夜景交織共融，劃下一道完美的弧線。整段全長約3分鐘的光影表演，由6月11日至24日，每晚8時15分至10時在太空館圓拱形牆身循環播放，打卡熱潮由此而起。

此外，「香港非遺月2026」在全港不同地區於多個周末及周日亦將舉辦嘉年華或同樂日，適合一家大小免費參加，體驗非遺樂趣。其中包括6月13及14日在位於三棟屋博物館的香港非物質文化遺產中心舉行「非遺慶喜．三棟屋多元同樂日」；6月20及21日在油街實現舉行「非遺食堂」嘉年華，以及6月27及28日在將軍澳廣場舉行「『棋』妙非遺︰海陸空大歷險」嘉年華。

文：蕭咏詩 圖：康文署