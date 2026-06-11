六月藝壇朝聖之旅解密 全球頂級藝術收藏家

對於全球頂級藝術收藏家、拍賣行高層與藝術同好而言，6月的行程表向來是雷打不動的鋼鐵公式。這趟朝聖之旅的第一站，必然是萬眾矚目的瑞士巴塞爾藝術展（Art Basel）。

藝壇朝聖之旅

雖然巴塞爾本身是一座相對沉悶的城市，若非正值展會，平時並無太多消遣去處，然而在展會期間，整座城市及周邊會瞬間進入瘋狂的「藝術周」狀態。各大殿堂級場館與周邊博物館都會在此時推出年度最重磅的頂尖大展，其中最受矚目的便是殿堂級私人美術館——貝耶勒基金會美術館（Fondation Beyeler）。

這座位於 Riehen郊區、從巴塞爾展館搭乘6號電車約20分鐘即可直達的場館，被譽為「世界上最美術館之一」，由建築大師Renzo Piano設計，將藝術品、現代建築與窗外的自然庭園完美融合。2026年藝術周期間，該館推出了法國當代前衛藝術大師Pierre Huyghe 的大型限地重要特展。

與此同時，市中心萊茵河畔的巴塞爾藝術博物館（Kunstmuseum Basel）作為全球最古老的公共藝術收藏機構，其當代館在今年特別推出了中國知名多媒體藝術家曹斐的個展《Testimonies to the Near Future》，深入探討科技、虛擬與未來演變；其主館與新館則展出雕塑先驅Lynda Benglis的個展。

除了主流的主展會，巴塞爾全城在此期間還會冒出無數由獨立空間和畫廊發起的衛星藝博會（Satellite Fairs）、平行展及快閃活動。這些衛星活動通常更具實驗性與前衛色彩，不僅能看到更多新銳藝術家的作品，價格也相對親民，非常適合新晉藏家前來尋寶。許多今天在Art Basel主展位大放異彩的藝術巨星，幾年前都曾在此亮相。

在巴塞爾匯聚了世界各地的藝術界頂流之後，這群藏家與業內人士通常會集體飛往下一站——威尼斯雙年展（Venice Biennale）。到了威尼斯，映入眼簾的依然是在巴塞爾碰過面的同一批熟面孔，大家在水城獨特的歷史與浪漫氛圍中，大約會花上兩至三天密集觀展與交流。

完成了這兩大核心展會的朝聖後，藏家族群便會開始分道揚鑣，一部分人會視乎不同的藝術機構、大型畫廊或拍賣行的私人款待活動而前往法國等地繼續行程。

而另一群熱衷於廣交海外朋友的資深藏家，則會選擇前往希臘的Hydra島。島上的藝術盛事由著名的DESTE當代藝術基金會（DESTE Foundation for Contemporary Art）主辦。每年6月，全球最頂尖的藝術圈內人皆會聚首於此。雖然在這個島上見到的依然是在巴塞爾、威尼斯見過的同一班人，但這裏的氣氛卻截然不同，徹底擺脫了展會那種世俗與銅臭味的商業感。

島上固然設置了許多頂級的當代藝術裝置，但更多的是與地中海自然環境相融的公共藝術品。 藏家與藝術家們在這裏可以一邊看着海景，一邊暢談藝術，當然亦可一同下海游泳。

這種純粹、愜意且充滿靈性交融的頂級社交體驗，無疑是6月全球藝術之旅中最令人過癮且嚮往的終點站。

文：黃兆祺 圖：巴塞爾藝術展提供

