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林靖風 – 共振之靈——Astrolabe（星盤）｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-14 HKT

香港媒體藝術家張瀚謙（h0nh1m）與團隊 XCEED 在大型半球體藝術空間 FutureScope 展開第二樂章「共振之靈——Astrolabe（星盤）」。走進幽暗的半球體內，首先映入眼簾的是中央緩緩轉動的多個圓輪，宛如星體的軌跡，也對應著人類身體的七個脈輪。

作品分為四個場景：第一章以點雲呈現香港地標，從城市地圖取材，在空間中反覆交疊出曼陀羅般的圖像。  第二章將天文學與星體結合傳統文化符號，如易經與《推背圖》，並透過人工智能不斷演化，訴說人類歷史與天文之間的聯繫。

第三章如同一件樂器，以天文軌道為概念，透過立體光雕投影技術，依據觀眾所在位置產生聲響。當一道線劃過就觸發音效，彷彿觀眾透過投影與裝置互動連結。

最後一章則將一切化為抽象粒子，在空間中盤旋飄浮，象徵將過去的經歷化繁為簡，歸零後重新開啟旅程。旋轉與吸收的狀態，如同人類在成長過程中不斷學習與經驗，最終成為獨一無二的個體。每一段走過的道路，都蘊藏著無盡的意義。

文：林靖風
 

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