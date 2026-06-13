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李易璇 – 無法取代的手寫字 ｜Major美學

Art Can
更新時間：09:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-13 HKT

數碼時代，文字能透過手機語音快速輸入，我卻依舊執著於手寫。即使長時間書寫常令我手指發脹、手腕痠痛，上月甚至出現手臂肌肉麻痹的狀況，我仍不願捨棄手寫。我始終害怕，依賴數碼輸入的我們，終有一天會遺忘書寫漢字的基礎。手寫漢字是中華文化的根基與精髓，更是華人獨有的驕傲，尤其是繁體字，承載著動人和影響深遠的東方美學。

手寫文字是書寫者生命與氣質的延伸，真實映照出一個人的性格、修養與當下心境：筆畫清晰堅定，反映自信果敢的性格；字跡潦草傾斜，是灑脫自由的靈魂；字體細弱無力，人往往內向怯懦、畏於擔當；筆劃沉穩從容、留白得宜，則具有通透坦然的心境。

記得初小時，我臨摹《上大人》，孔乙己、化三千⋯⋯一橫一豎、一撇一捺皆有其次序，在基礎筆畫中感受漢字的架構之美。中學在嘉諾撒聖瑪利書院，作文課後老師總要求我們以小楷謄寫修改後的文章，以小號毛筆逐字抄錄，在磨練文筆的同時，細心練習書法。

書法，是手寫文字的昇華。數月前，我專程輾轉地坐飛機與高鐵，就是為了一睹唐代顏真卿的《祭姪文稿》。這篇墨跡是書者悼念亡侄之作，飽含悲憤激盪的情緒，整篇文稿有不少塗改，字跡隨心境起伏，卻絲毫不掩深厚筆功。經歷一千兩百餘年歲月，這幅作品依舊兼具厚重歷史底蘊與震撼人心的藝術情感力量，成為絕世墨寶。

見字如見人，數碼屏幕上冷漠的符號，又豈能取代熱血有溫度的手寫文字？

文：李易璇（現任香港芭蕾舞團行政總監）
圖：作者提供
 

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