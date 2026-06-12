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李夢 – 北京畫院「問蟲——齊白石的草間對話」草間觀心｜夢遊世界

Art Can
更新時間：09:00 2026-06-12 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-12 HKT

「問蟲——齊白石的草間對話」正在北京畫院展出，以靈動趣味的方式，帶觀眾走入國畫大師的蟲鳴世界。

策展頗具巧思：展廳化身趣味自然課堂，入場即可領取專屬田野考察手冊，觀眾化身自然探索者，循著線索尋覓畫作里藏著的各式小蟲，可聆聽自然蟲鳴，可借助光影裝置捕捉草蟲姿態，可細看畫作旁陳列的昆蟲標本，體驗感十足。

齊白石以草蟲聞名，工寫兼備是其特色。蟲身用工筆細描，翅翼纖毫畢現、觸鬚纖細柔韌，甚至蟲足的細毛都清晰可見；周遭花草則寫意，潑墨揮毫灑脫簡練，其間反差相映成趣。

齊白石畫作《花與鳳蝶》（北京畫院供圖）
齊白石畫作《花與鳳蝶》（北京畫院供圖）

展中一幅灶馬小品尤為出彩，世人大多嫌棄灶馬樣貌粗陋、生於廚隅，齊白石卻細繪它細長腿腳形態，寥寥淡墨描摹神態怯生生，惹人憐惜。另有一幅雙蝶圖，兩隻蝴蝶在花旁相伴，極傳神，仿若聽見蝴蝶振翅的聲響。

不少畫家偏愛描摹繁花美景，齊白石卻不同。他從不挑剔，不止蜻蜓、蝴蝶等優雅靈動的小蟲，抑或蜘蛛、飛蛾、螻蟻這些微小甚至粗陋的生靈，皆是他筆下主角。寥寥數筆，不刻意美化，不刻意修飾，別具鮮活的生命力。

如是畫風，來源於齊白石純粹的自然觀。在他眼中，世間萬物無高低美醜之分，都是自然饋贈的生命，都值得被尊重。他以極簡筆墨平視眾生，於方寸草蟲之間，展示「眾生平等」的理念。這場「問蟲」之展，問的是自然生靈，見的是善意與仁心。

文：李夢　圖：北京畫院

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