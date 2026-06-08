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「馬」主題光影表演周四太空館登場 機場推非遺限定展示邀旅客探索香港魅力

Art Can
更新時間：09:15 2026-06-08 HKT
發佈時間：09:15 2026-06-08 HKT

由康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處(非遺辦)籌劃的「香港非遺月2026」，於本月呈獻一系列精彩非遺活動，透過不同形式讓市民和旅客認識並感受香港的非遺魅力。其中由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助的亮點節目——香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演，將於今個星期四晚上在香港太空館標誌性的圓拱形牆身閃耀登場。

「馬」主題非遺光影表演太空館登場 機場推非遺限定展示邀旅客探索香港魅力

適逢馬年，這場光影表演以「馬」為主題，融合康樂及文化事務署轄下博物館藏品和展品與非物質文化遺產（非遺）元素。光影表演從香港賽馬運動出發，引領觀眾跟隨駿馬在跑道上奔馳衝刺。馬匹於不同場景奔馳，幻化成書畫與文物中的各種形象，再奔走於山岩間，在長伴唐太宗的「昭陵六駿」間穿梭。

光影表演亦呈現不同非遺項目以多種方式展示馬匹形態，如在戲棚內粵劇演員執起馬鞭模擬騎馬情景、還有以吹糖技藝將糖膠捏成馬匹造型等。駿馬接着轉化為飛馬，振翼躍進星空，畫面隨即投射出與馬相關的多個中國星官。鏡頭最後從太空返回地球，以香港璀璨的維港夜色作結。

整段光影表演全長約3分鐘，由6月11日至24日，每晚8時15分至10時在香港太空館圓拱形牆身循環播放，勢必成為尖沙咀夜間免費打卡的好去處。

非遺辦今年亦首次聯乘香港國際機場，推出「非遺伴你飛：期間限定展示」推廣活動，即日起至30日期間在機場設置趣味非遺展示，讓旅客認識香港的生活方式和文化，感受本地非遺的獨特魅力。

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