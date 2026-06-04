LUXE STYLE｜日內瓦《鐘錶與奇蹟》IV - Bremont/Grand Seiko/IWC/Panerai深潛登月挑戰無極限

腕錶設計與運動功能的結合，一直是吸引時計愛好者的現代製錶工藝，尤其不斷求變、注入創新技術與設計元素的機械運動錶。基本的運動功能腕錶要求，必須具備耐撞、耐震、耐磨、防水性能，還要輕量化，而高級腕錶品牌當然熱衷向高難度挑戰。今期介紹的品牌作品，分別有防水性能可達1,000米的潛水錶、首次登陸月球的英國品牌腕錶，以及世界第一枚於全球首個商業太空站Haven-1飛行任務中使用的腕錶等，盡展製錶技術的新突破。

每年的Watches and Wonders舉行期間，大會都會在日內瓦市中心舉辦形形色色的活動。

今年多個品牌的新作都向高難度運動功能的製錶技術挑戰。（圖為Panerai展區裝置）

Bremont｜Supernova 41mm Chronograph

Bremont今年與美國航太公司Astrolab合作，新推的Supernova計時碼錶將隨FLIP月球車登陸月球南極，成為首個登月的英國腕錶品牌。Supernova計時碼錶的錶殼採用904L高級精鋼製，搭配多面切割黑色陶瓷錶圈。錶盤的黑色電鍍立體紋理，靈感來自太空船的太陽能板。網格圖案、時標和指針均以Super-LumiNova夜光塗層處理，可清晰讀時。3點及9點位分別設有小錶盤，6點位設日期視窗。腕錶搭載經天文台認證的BC77自動上鏈機芯，動力儲存達62小時。此錶搭配一體成型的錶鏈或橡膠錶帶，兩者均配備快拆功能。

Bremont Supernova 41mm Chronograph，錶殼：41mm 904L不鏽鋼 / 機芯：BC77AC自動 / 售價：7,200英鎊（金屬錶鏈）。

Bremont Supernova 41mm Chronograph，錶殼：41mm 904L不鏽鋼 / 機芯：BC77AC自動 / 售價：6,950英鎊（膠帶）。

Bremont Supernova 41mm Chronograph，機芯：BC77AC自動上鏈機芯。

Bremont｜Altitude Air Force Blue Capsule Collection

繼去年推出的空軍藍色Altitude Perpetual Calendar腕錶後，品牌今年將此色彩延伸至整個Altitude系列，推出包括Altitude 39 Date、Altitude MB Meteor、Altitude Chronograph GMT及全新的Altitude MB Meteor Time Zones共四個錶款的膠囊系列，全部搭配空軍藍色錶盤設計。Altitude MB Meteor Time Zones錶款同時融合世界時區及GMT功能。此系列皆可選配金屬錶鏈、皮革錶帶或NATO錶帶款式。

Bremont Altitude Air Force Blue Capsule Collection - Altitude 39 Date，錶殼：39mm 904L不鏽鋼 / 機芯：BB14-AH自動 / 售價：3,950英鎊（金屬錶鏈）、3,700英鎊（皮革或NATO錶帶）。

Bremont Altitude Air Force Blue Capsule Collection - Altitude Chronograph GMT， 錶殼：42mm 904L不鏽鋼 / 機芯：BC781AC自動 / 售價：5,750英鎊（金屬錶鏈）、5,500英鎊（皮革或NATO錶帶）。

Bremont Altitude Air Force Blue Capsule Collection - Altitude MB Meteor，錶殼：42mm 鈦金屬 / 機芯：BB14-AH自動 / 售價： 4,950英鎊（金屬錶鏈）、 4,600英鎊（皮革或NATO錶帶）。

Bremont Altitude Air Force Blue Capsule Collection - Altitude MB Meteor Time Zones，錶殼：42mm 鈦金屬 / 機芯：BB641AH自動 / 售價：5,450英鎊（金屬錶鏈）、5,100英鎊（皮革或NATO錶帶）。

Grand Seiko ｜Spring Drive U.F.A. Ushio 300 SLGB023 & SLGB025

Grand Seiko於去年推出年差+/-20秒的極致精準Spring Drive U.F.A. 9RB2機芯，今年帶來兩款搭載全新Spring Drive U.F.A. 9RB1自動機芯的Evolution 9系列潛水腕錶，分別是藍色錶面的SLGB023和綠色錶面的SLGB025。新錶的40.8mm高強度鈦金屬錶殼，質感更輕更薄，防水性能提升至300米。錶盤上的紋理設計靈感源於日本海域的「潮汐」（Ushio）。錶鏈搭配全新微調功能錶扣，可作三段式微調，幅度達6mm，更可配合穿上潛水衣時佩戴，額外延伸18mm。

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300 SLGB023（藍色） & SLGB025（綠色），錶殼：40.8mm 鈦金屬 / 機芯：9RB1自動 / 售價：$87,800。

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300潛水錶，錶鏈搭配全新微調功能錶扣，可作三段式微調，幅度達6mm，更可配合穿上潛水衣時佩戴，額外延伸18mm。

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300 SLGB023 & SLGB025，機芯：9RB1自動。

Grand Seiko｜Heritage Collection "Sakura-Wakaba" Hi-Beat 36000 SBGH376J

Grand Seiko於1967年推出了首款自動上鏈腕錶62GS，其無外圈（Bezelfree）設計造就了品牌其一經典錶款，今年新推的18K黃金製型號，承襲了原型的標誌性元素，並注入現代風格。錶盤設計取材自日本櫻花短暫卻璀璨的花期，「淺綠金」色調象徵櫻花盛放、綠葉萌發時的「櫻若葉」，詮釋大自然轉瞬即逝之美。錶盤因無錶圈阻擋，吸入的光線可隨不同角度變化而呈現出或深或淺的閃爍色澤。新錶搭載9S85 Hi-Beat 36000高頻自動機芯，動力儲備55小時。

Grand Seiko Heritage Collection 'Sakura-Wakaba' Hi-Beat 36000 SBGH376J，錶殼：38mm 18K黃金 / 機芯：9S85自動 / 售價：$238,000。

Grand Seiko Heritage Collection 'Sakura-Wakaba' Hi-Beat 36000 SBGH376J，機芯：9S85自動。

IWC｜Pilot's Venturer Vertical Drive

歷來上過太空的機械腕錶可不少，但說到真正由零開始，從研發、測試，到生產都是為太空人而打造，今年由IWC與專門研發太空站的VAST公司合作研發、以陶瓷和瓷化鈦金屬製的Pilot's Venturer Vectical Drive，則是世界第一枚，此錶將於全球首個商業太空站Haven-1飛行任務中使用。因應太空人需要穿着厚厚的太空衣，腕錶所有功能均可通過旋轉錶圈來操作，並利用錶殼側面的撥桿式開關切換功能，包括為機芯上鏈、設定家鄉和任務時間。

IWC Pilot's Venturer Vertical Drive，錶殼：44.3mm 陶瓷及瓷化鈦金屬 / 機芯：32722自動 / 售價：$211,000。

IWC Pilot's Venturer Vertical Drive，真正由零開始，從研發、測試，到生產都是為太空人而打造的腕錶。

IWC｜Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Ceralume

在2024年的Monaco F1大賽中，著名車手Lewis Hamilton戴着一枚全白色且會全錶發出夜光的Pilot's Watch Chronograph 41概念錶。兩年後的今天，IWC終於將夜光陶瓷Ceralume錶殼正式推出市場，錶款改為Big Pilot's萬年曆，在日光下，以型格白襯灰色調示人的錶殼、錶盤和錶帶；在黑暗中，腕錶會發出幽幽藍色夜光，不但報時無比清晰，本身亦如滿月般耀目迷人。

IWC Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Ceralume，錶殼：46.5mm Ceralume夜光陶瓷 / 機芯：52616自動 / 限量：250枚 / 售價：$571,000。

IWC Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Ceralume，在黑暗中，腕錶會發出幽幽藍色夜光。

IWC Big Pilot's Watch Perpetual Calendar Ceralume，機芯：52616自動。

Panerai｜Submersible Navy SEALs Afniotech PAM01089

Panerai一向熱衷於研發創新的製錶材質，今年推出了這款率先採用創新Afniotech製作的美國Navy SEALs體驗版Submersible PAM01089。Afniotech是一種含95%鉿（Hafnium）的新型合金，稀有的鉿擁有比鈦金屬更強的抗腐蝕性能，能夠應付極端壓力環境，而且密度高，硬度雖與不鏽鋼差不多，重量卻高出70%，用來製作防水達1,000米的PAM01089，包括47mm錶殼、錶圈、錶冠護橋和底蓋，帶來極具分量的佩戴體驗，而其帶暗藍的銀灰色澤，亦極之漂亮。

Panerai Submersible Navy SEALs Afniotech PAM01089，錶殼：47mm Afniotech鉿合金 / 機芯：P.9010/GMT自動 / 限量：35枚 / 售價：$677,700。

Panerai Submersible Navy SEALs Afniotech PAM01089，率先採用創新Afniotech製作。

Panerai｜Luminor Forged Titanium PAM01629

早於1985年已經採用鈦金屬製作Mille Metri原型錶的Panerai，今年成功以鍛造方式，即是以高溫加高壓，將兩種不同等級的鈦金屬結合，從而製成PAM01629採用的新型鍛造鈦金屬錶殼，呈現出獨特的深淺波浪紋理。由於紋理是在生產時隨機產生，所以每一枚成品都不盡相同，令腕錶更顯獨一無二。

Panerai Luminor Forged Titanium PAM01629，錶殼：47mm 鍛造鈦金屬 / 機芯：P.3000手上鏈 / 限量：100枚 / 售價：$173,100。

Panerai Luminor Forged Titanium PAM01629，機芯：P.3000手上鏈。

文：Gavin Ho & Maisie Lau 圖：大會及品牌提供







