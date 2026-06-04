精選十套佳作 迸發當代莎劇魅力｜流水帳

鄧樹榮戲劇工作室2024年首辦「香港國際莎劇節」，今年續辦第二屆，規模更大節目更多，形式多樣化，鄧樹榮坦言有了第一屆的經驗，網絡擴大了，多了人認識莎劇節，「希望能建立較長遠的連繫，讓不同持份者深入交往。」



第二屆「香港國際莎劇節」於 6月5日至21日上演，帶來十個來自香港及世界各地的當代莎劇作品，部分是上屆結的緣，譬如克拉約瓦國立劇院《哈姆雷特》（羅馬尼亞），其中兩位演員，曾參與上屆的《李爾王》演出，「《哈姆雷特》設兩面觀眾，是很有能量的演出。」得上屆《哈姆雷特_阿凡達》認識的韓國朋友穿針引線，韓國國立劇團的《第十二夜》也納入節目陣容，「《第十二夜》有強烈的韓國民族特色，也有韓式幽默，演員穿古裝，可說是一次移植、再造。」西藏自治區話劇團《哈姆雷特》，以藏語演出，港人過去甚少接觸西藏當代話劇，鄧樹榮覺得值得引介。

當代莎劇作品

兩齣來自英國的獨腳戲：重塑莎士比亞劇團《馬克白》和無導莎士比亞劇團《盧克麗絲受辱記》，一男一女，各有特色，「《盧克麗絲受辱記》的艾蓮娜‧佩隆很有能量，演出也有種當代Reference。」《馬克白》由保羅‧古德溫自導自演，約一小時多，簡單、直接，訴說主角的內心世界，「表現一個演員在舞台上的各種技術。」《奧菲莉亞——物件劇場》（波蘭）以物件構作劇場語言，鄧樹榮坦言，物件劇場對自己有一定程度的影響，「觀乎今天女性的地位、權利、角色，還有性別流動，兩位女演員從她們的角度，看奧菲莉亞的遭遇，也是有趣的演繹。」



全新委約舞作《威廉的花園》（廣州）及《我們（不）是羅密歐與茱麗葉》（香港），湊成「莎士比亞舞蹈劇場」，前者以莎翁筆下的植物為靈感，通過身體表達；後者由曾稑宸、黎姀熹首次以夫妻檔自編自演，鄧樹榮覺得二人在當今的本地舞壇很有特色，既有一定的累積，也對未來有不少憧憬，在這個階段以舞蹈語言切入《羅密歐與茱麗葉》，叫人期待。

歷史與傳承意義



作為開幕節目，《奧賽羅》是重頭戲，雛形是鄧樹榮去年11月為新加坡Intercultural Theatre Institute執導的同名作品，當時是英語演出，他刪去枝節人物，僅保留八位主要角色，由四位畢業生演繹，「四人好像被困在一個空間！」這次香港演出，他作出文化移植，把時代背景改為明末清初，「是我多年來對劇場語言與本質的提問！」他深受中、英、法、印的文化，還有布萊希特的間離效果、史詩劇場；葛羅托斯基的質樸劇場；梅耶荷德的生物機械論、假定性劇場等流派影響，這些都導致《奧賽羅》的產生，「是有意識的融合。」是次邀得梁天尺、黃智雯、黎玉清、梁雍婷演出，他跟梁雍婷是初次合作，其他三位已合作多時，「作為演員，梁雍婷『有啲嘢』，這次分飾最多角色，應該幾有趣。」



闊別觀眾多時的《泰特斯2.0》，上一次公開演出已是2018年，這次重演，正是2009年的首演版本，他不諱言更原汁原味，又提到該作是重要里程碑，是他對前語言表達方法的系統性實驗和運用，奠定他過去十多年劇場創作和訓練的重要基礎。他重召其中三位原班人馬，吳偉碩（梵谷）不僅演出，還擔當執行導演，配搭四位新血，「有歷史、傳承的意義！」

文：黃子翔 圖：鄧樹榮戲劇工作室