馮敏如 - 如影。隨影│孟加拉市集的流動詩篇

在喧囂沸騰的孟加拉市集，我一反往常紀實攝影的親密姿態，選擇抽身遠退，以一種疏離而宏觀的視野，重新丈量這片人間煙火的磅礡律動。

平日我鍾愛28mm廣角鏡頭，那種幾近呼吸相聞的貼近感，能讓我與被攝者心跳同步；廣角鏡強烈的透視張力，更像一雙貪婪而深情的眼睛，將周遭環境盡數吞納，層

層堆疊出豐富的故事紋理。然而這一次，我刻意拉開距離，登上市場旁那座狹窄擁擠的行車天橋，居高俯瞰整個市集。它宛如一座巨大的蜂巢，在清晨的薄霧中嗡嗡震顫，釋放出永不止息的生命能量。

清晨的市集，是一場永不落幕的交響樂章。三輪車如靈巧的織梭，在市場外圍疾速穿梭，接送着匆匆往來的居民；檔主們則以熟練而急促的節奏，譜寫日常的勞動樂章 ─有人低頭專注屠宰家禽，有人細心整理血紅鮮亮的肉塊，而魚檔前，一柄彎刀高高揚起，在刺目的陽光下閃爍着冷冽的銀光，乾淨利落地將魚身一分為二。這些交織的動作、聲響與氣味，共同構築成市集最原始、也最生動的脈動，彷彿大地本身正在深沉地呼吸。

由於天橋空間有限，我無法架設三腳架，只能純手持拍攝。為了捕捉這股沸騰的繁忙氣息，我大膽捨棄慣用的快門速度，轉而搭配減光濾鏡，將曝光時間延長至數秒之久。所幸相機擁有高達十級的防手震能力，即使在長時間曝光下，畫面依然維持令人驚艷的穩定與清晰。整個拍攝過程充滿挑戰，我必須全神貫注，像一位耐心守候的獵

人，靜待不同主體與畫面完美交會的那一瞬。

流動的三輪車如在市集這畫布上畫出 一片色彩。 （圖：馮敏如）

不同的行人、三輪車、檔主，各自帶着鮮明的色彩與獨特的動線，像一筆筆濃烈的油彩，在廣闊的畫布上拖曳出長長的光跡。有時是鮮艷的紗麗如火焰般掠過畫面，留下一道道絢爛的殘影；有時是滿載貨物的三輪車化作流光溢彩的絲線，織出時間的紋理；有時則是檔主揮刀的瞬間，凝成一道剛勁有力的弧線，在空中劃出短暫卻永恆的力道。每一次按下快門，都是一場與時間的私密對話。我不僅需即時判斷構圖與時機，更習慣以連拍模式捕捉連續畫面，再從中精心篩選出那最動人心魄的一瞬。

這張作品，是我對市集另一種詮釋的勇敢嘗試──不再是近身低語的呢喃，而是遠處深沉的凝視；不再是細節的放大與放大，而是整體氣勢的磅礡呈現。透過慢快門的魔法，靜止的畫面竟蘊藏着奔湧的生命力：流動的人影如河流，交織的動線如樂譜，讓觀者即使隔着影像，仍能清晰聽見市集深處那永不停歇的喧囂、叫賣、笑語與活力。

它們交融成一曲壯闊的生命交響，在凝固的時間裏，悄然唱響。

在這一次的遠眺中，我彷彿看見了市集的另一張臉孔──它不再只是喧鬧的日常，更是人類生存意志最頑強、最詩意的展現。慢快門沒有凍結時間，反而讓時間以更優雅、更具力量的方式，永遠留存在畫面之中。

文、圖：馮敏如（Alex Fung，英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑。）