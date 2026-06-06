陳祖泳 – 巴黎雅典娜廣場飯店｜圍爐談藝

提起巴黎，大家都會聯想到香榭麗舍大道（Champs-Élysées），但很多人卻可能沒有聽過旁邊雲集各大頂級名牌的蒙田大道（Avenue Montaigne）。在芸芸名牌店中矗立着巴黎雅典娜廣場飯店（Plaza Athénée）。飯店外觀已令人一見難忘：經典的巴黎奧斯曼建築、優雅石砌外牆、精雕細琢的鍛鐵陽台，加上鮮紅的遮棚和天竺葵，成為最上鏡的街景，吸引無數遊客停下來合影留念。

一踏進飯店，宛如走進巴黎的世外桃源。La Cour Jardin花園庭院被綠意和紅色天竺葵環繞，令人讚歎不已，和外界的繁華形成鮮明對比。這裏不只是飯店的心臟，更是一座用途多元的夢幻花園。每逢巴黎藝術巴塞爾期間，庭院搖身一變成為藝術舞台，冬天則變身為溜冰場，夏季舉辦露天電影夜。我非常期待有機會再度回訪，親身體驗在巴黎過聖誕並品嚐限定版的聖誕樹蛋糕（Bûche de Noël），相信一定非常夢幻。

這次旅程我最難忘的一餐就是由Jocelyn Herland為主廚的Le Relais Plaza。這裏，不僅菜餚精緻美味，侍者更是將服務提升至藝術層次。多道經典料理於桌邊現場製作，如「la tartare à votre table et pont neuf」生肉料理以及「le turbot en croute」酥皮比目魚，每一道菜都成一場秀。我特別喜歡開胃菜「l’artichaut du relais et mimosa」朝鮮薊，它口感清新、美味又賞心悅目，還有精心處理的螯蝦。

飯店於1913年4月與香榭麗舍劇院一同開幕，成為藝術家、表演者與賓客的聚集地，同時也令這條大道成為高端時尚和文化的中心。每當步出飯店，抬頭一望便見到艾菲爾鐵塔。黃昏由6時起，每小時還能欣賞鐵塔燈光閃爍，這就是雅典娜飯店給遊人的巴黎魔法。

文：陳祖泳