Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳祖泳 – 巴黎雅典娜廣場飯店｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-06 HKT

提起巴黎，大家都會聯想到香榭麗舍大道（Champs-Élysées），但很多人卻可能沒有聽過旁邊雲集各大頂級名牌的蒙田大道（Avenue Montaigne）。在芸芸名牌店中矗立着巴黎雅典娜廣場飯店（Plaza Athénée）。飯店外觀已令人一見難忘：經典的巴黎奧斯曼建築、優雅石砌外牆、精雕細琢的鍛鐵陽台，加上鮮紅的遮棚和天竺葵，成為最上鏡的街景，吸引無數遊客停下來合影留念。

一踏進飯店，宛如走進巴黎的世外桃源。La Cour Jardin花園庭院被綠意和紅色天竺葵環繞，令人讚歎不已，和外界的繁華形成鮮明對比。這裏不只是飯店的心臟，更是一座用途多元的夢幻花園。每逢巴黎藝術巴塞爾期間，庭院搖身一變成為藝術舞台，冬天則變身為溜冰場，夏季舉辦露天電影夜。我非常期待有機會再度回訪，親身體驗在巴黎過聖誕並品嚐限定版的聖誕樹蛋糕（Bûche de Noël），相信一定非常夢幻。

這次旅程我最難忘的一餐就是由Jocelyn Herland為主廚的Le Relais Plaza。這裏，不僅菜餚精緻美味，侍者更是將服務提升至藝術層次。多道經典料理於桌邊現場製作，如「la tartare à votre table et pont neuf」生肉料理以及「le turbot en croute」酥皮比目魚，每一道菜都成一場秀。我特別喜歡開胃菜「l’artichaut du relais et mimosa」朝鮮薊，它口感清新、美味又賞心悅目，還有精心處理的螯蝦。

飯店於1913年4月與香榭麗舍劇院一同開幕，成為藝術家、表演者與賓客的聚集地，同時也令這條大道成為高端時尚和文化的中心。每當步出飯店，抬頭一望便見到艾菲爾鐵塔。黃昏由6時起，每小時還能欣賞鐵塔燈光閃爍，這就是雅典娜飯店給遊人的巴黎魔法。

文：陳祖泳

最Hit
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
17小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
15小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
16小時前
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
社會
11小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
2026-06-05 07:45 HKT
尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕
突發
6小時前
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
突發
11小時前
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
影視圈
14小時前
慎入｜澳洲破獲10萬隻總值逾百萬港元蟑螂 其中一款為高風險入侵物種
即時國際
4小時前
何雁詩罕提「搶人未婚夫」風波 指做第三者毫不知情 若知鄭俊弘感情狀況將拒絕發展
何雁詩罕提「搶人未婚夫」風波 指做第三者毫不知情 若知鄭俊弘感情狀況將拒絕發展
影視圈
13小時前