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李夢 – 華盛頓國家美術館印象派畫家瑪麗·卡薩特展覽 一個美國女人闖巴黎｜夢遊世界

Art Can
更新時間：09:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-05 HKT

熱播劇集《愛美麗在巴黎》女主角、熱烈張揚的美國姑娘，跨洋前往巴黎工作，在當地遇見友情愛情，也不免經歷文化碰撞種種。百多年前，美國印象派畫家瑪麗·卡薩特（Mary Cassatt, 1844–1926）也曾有相似遭遇。如今正在華盛頓國家美術館展出的「一個美國女人在巴黎」，回望她飄洋過海在巴黎的藝術旅程。

卡薩特早年在美國學藝時，已展現出叛逆的氣質。不滿足於刻板的學院派技法，二十多歲的她遠赴巴黎，親歷了彼時巴黎藝術界的風雲湧動。那些年，掙脫古典束縛的印象派孕育出自由的、熱衷描摹自然光的創作理念，吸引了遠道而來的這位美國女畫家。

她迅速融入其中，與德加、莫里索等一眾印象派先鋒往來密切，與德加的友誼格外深厚，兩人互相啟發，卡薩特由此確立自身風格。卡薩特偏愛捕捉尋常生活光景，筆觸柔和，色彩活潑，畫面溫婉恬靜。她畫女性極傳神，在今次展出的畫作中常有展現，尤其是《採果子》中相依相伴的繾綣，格外生動親暱。

都說藝術無國界，卡薩特的故事便是例證。哪怕在異鄉，也能不畏遙遠，燦然綻放。

文：李夢

卡薩特畫作《採果子》
卡薩特畫作《採果子》
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