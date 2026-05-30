李易璇 – 芭蕾的華麗背後 ｜Major美學

你會怎樣形容芭蕾舞？高貴、華麗、輕盈、優雅？這些，是你在舞台上看到的。而在華麗與掌聲背後，芭蕾是堅毅、自律、傷患與韌性。

芭蕾是一種不容許任何含糊的表演藝術。一個國際化的芭蕾舞團，無論舞者來自哪個國家：中國、菲律賓、日本、韓國、加拿大、意大利、英國、美國——當他們進入排練室，或踏上舞台，用的都是同一套動作語言，像tendu、plié、passé、arabesque、pirouette等， 每一個動作，都精確無誤。沒有「大概」，也不存在因為身體的限制而妥協。排練室與舞台，是極為純粹的空間，在這個空間你聆聽到音樂、足尖鞋與地板的碰撞聲，以及舞者完成高難度動作後急促的呼吸聲……每日基訓，風雨不改；即使在疫情期間，也持之以恆。

芭蕾舞者常被比作運動員，而前者難度的不同在於，他們在極限之中要保持克制和優雅。在騰空、旋轉、托舉的瞬間，身體仍需維持「開、繃、直、立」，內心與面容還要呈現角色的情感，例如茱麗葉失去羅密歐時的撕心之痛。這種邊控制身體邊說故事的鍛煉，在眾目睽睽下實在無法偽裝和取巧。高質素，正是這樣每日的累積及磨練中形成，並以日常的方式進行。

芭蕾藝術的美和價值，建立在國際間長久被驗證的標準之上——對精確的要求、對品質的堅持、對完美的追求。

芭蕾是一件由血汗與意志塑造的人肉藝術品。

文：李易璇（現任香港芭蕾舞團行政總監） 圖：Tony Luk