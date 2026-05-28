LUXE STYLE | 江詩丹頓與羅浮宮Métiers d'Art藝術大師腕錶致敬璀燦古代文明

於1755年創立品牌的江詩丹頓（Vacheron Constantin），逾二百七十年來，一直專注於高級製錶工藝的傳承與創新，帶來跨世紀的卓越時計作品，同時亦致力支持藝術與文化的保護與傳承。品牌於2019年跟巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）正式展開合作夥伴關係，這些年來已共創多個吸引關注的特別項目，當中正包括Métiers d'Art藝術大師Tribute To Great Civilisations作品系列。

此限量腕錶系列於2022年面世，基於羅浮宮本身就是彙集豐富古代藝術珍品的超級寶庫，江詩丹頓與羅浮宮團隊從文化和藝術層面上經仔細考量，最終選定四個古代文明時期的藝術品汲取設計靈感，並以四項彰顯每個時期的象徵為題材，創製出主題一致卻各具特色的腕錶。2026年，江詩丹頓為Métiers d'Art藝術大師Tribute To Great Civilisations作品系列帶來第二套全新腕錶，持續展現品牌對文化藝術不懈探索的精神。

江詩丹頓與羅浮宮｜藝術大師新作 延續首系列主題

新作的設計延續了首個系列的主題，再一次向四大古文明代表時期致敬。江詩丹頓與羅浮宮博物館館長及其團隊經過緊密的磋談與構思，並從館藏豐盛的古代歷史文物中選出四件珍貴藝術品，藉以致敬古埃及法老時期、亞述帝國、古希臘和羅馬帝國的輝煌盛世。四款全新時計各限量十五枚，均搭載品牌自家研發的2460 G4/2自動上鏈機械機芯。

既是藝術時計作品，用於製作這系列腕錶的工藝自然值得仔細欣賞。新錶分別將四個代表古代不同時期的文明象徵，微縮於42毫米的錶盤之中，為令作品更真實地復原古代瑰寶的面貌及質感，經羅浮宮相關部門負責人批准，今次的復刻項目全部嚴格參照原作的素材，特別選用了相同來源及相同品質的石材。此外，作品所運用的裝飾藝術工藝更多達九種，皆出自江詩丹頓工坊世代相傳的傳統匠師手藝，包括寶石精雕、微砌馬賽克、手工雕刻、琺瑯彩繪、細鑲工藝、掐絲細鑲、金質鑲貼，以及琺瑯彩繪與微繪技藝。

江詩丹頓產品營銷及創新總監Sandrine Donguy。

江詩丹頓與羅浮宮｜Sandrine Donguy親述創製歷程

全新登場的Métiers d'Art藝術大師Tribute To Great Civilisations作品系列腕錶，選擇配合首個系列的古代文明作為主題，而非另覓新題材，關於這個疑問，江詩丹頓產品營銷及創新總監Sandrine Donguy細心解答：「起初選擇聚焦輝煌的古代文明，一方面基於羅浮宮擁有極其豐富的館藏，他們更設有三個專門研究這些文明與藝術遺產的部門。另一方面，就是這些源自遠古文明的文物可以喚起普世共鳴。無論是亞述帝國、法老時期的古埃及、古希臘的黃金時代，還有羅馬帝國，同樣經歷了疆域版圖的大幅擴張，皆對文化和藝術產生前所未有的巨大影響。全新系列腕錶正可表彰這些古代文明的迷人魅力。」

她又指，要在錶盤的方寸空間重現館藏原作的面貌，需要面對艱鉅挑戰，而寶石雕刻正是一大考驗，是以品牌與羅浮宮團隊花了三年時間緊密合作，期間進行深入研究及不斷嘗試。首先要從大量館藏之中挑選四件足以彰顯該四個時期歷史文明的藝術作品，並須考量將之復刻至錶盤的可能性。然後確定主作品的視角、圍繞作品主體的裝飾框架與相關元素，以及所需採用的傳統裝飾工藝。之後的繁複工序，包括要為每一項設計進行3D立體建模、確定創作圖案、制定合適的尺寸比例等。單是每一枚錶盤的製作過程，便要用上120至220小時方能完成。

江詩丹頓與羅浮宮｜探索歷史黃金盛世

於2022年面世的Métiers d'Art藝術大師Tribute To Great Civilisations作品系列腕錶，四款作品的錶盤復刻四幅精選自羅浮宮館藏的名作，分別代表四個文明時期 — 波斯帝國的大流士一世時期、古埃及的黃金時代、古希臘文明時代，以及羅馬帝國開國皇帝奧古斯都的崛起年代，當中的文化象徵皆以金質雕刻。錶盤及外緣浮雕飾帶採用多種裝飾元素點綴，包括內填琺瑯和灰階琺瑯工藝、寶石細鑲工藝、石質微砌馬賽克工藝，以及手工雕刻工藝。腕錶搭載品牌自家製2460 G4/2自動上鏈機芯，搭配四個顯示小時、分鐘、星期和日期的同色系小錶盤。透明錶背可欣賞機芯的金質擺陀，其設計以Louis Le Vau與Claude Perrault的作品為靈感，描繪一幅羅浮宮東面的外牆景象，圖案以手工雕刻再壓印於擺陀上。

文：Maisie Lau 圖：江詩丹頓提供

