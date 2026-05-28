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日本人氣「設計啊！」展覽6月登陸M+！21件作品海外首展 探索日常的設計巧思

Art Can
更新時間：16:22 2026-05-28 HKT
發佈時間：16:22 2026-05-28 HKT

藝術與日常生活息息相關，由日常使用的牙刷、筷子，到街上的交通燈，平凡物件背後原來全是設計巧思！西九文化區M+全新特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」將於2026年6月27日開幕，概念源自日本人氣教育電視節目《Design Ah! neo》，透過遊戲、沉浸式光影裝置與互動展品，從全新角度探索設計如何為生活帶來無限樂趣。

M+「設計啊！」展覽6月開幕！設互動裝置/遊戲 探索日常玩味設計

M+特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」將於6月27日起開幕，以日本人氣巡迴展覽、累積逾百萬參觀人次的《Design Ah! neo》（《デザインあ展neo》）為藍本，是次更是其首度在日本以外地方展出，機會相當難得！

設計並非遙不可及，而是悄悄隱藏在日常之中，如走路、進食及坐下等日常微小細節之中。有別於傳統的靜態觀展，M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽展出21件作品，將平凡物件背後的非凡創意呈現眼前，除了走進沉浸式視聽室，看著熟悉的影像在光影中被分解、重組；或親手觸碰互動裝置，從不同角度觀察設計師是如何運用巧思，讓日常生活變得更便利，一旦成功明白某個設計的原點，更會讓人不禁驚嘆出一聲：「啊！」

21件作品海外首登場 全新幕牆作品每日上演

展覽展出的21件作品會圍繞10個與日常行為息息相關的動詞主題。其中，Perfektron《學生椅的奇想》，將小學課室常見的椅子化身成不同功能與特色的座椅；岡崎智弘的《手柄百科》則在牆上鋪滿逾千個日常生活中常見或常用的手柄，各種設計、造型及功能一目瞭然；至於plaplax《被吃掉的心情》的，觀者可親身體驗被巨型筷子「夾起」的感覺，當中部分展品特別呼應香港的視覺環境和飲食文化，相信能讓本地觀眾的親切感倍增。

為配合展覽，M+同時展出全新幕牆委約作品《M+啊！》，由多條短片組成，從設計角度出發，同時融入香港元素，以獨特視野呈現日常生活中看似平凡的物件與瞬間，以嶄新視覺語言重新詮釋熟悉的場景與物件。由2026年6月26日至2026年10月初，每晚在 M+幕牆播放。

M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」特別展覽

  • 日期：2026年6月27日至2027年1月10日
  • 地點：M+地下大堂展廳
  • 入場：成人門票$190、特惠門票*$100（6歲或以下小童免費入場）
    • *特惠門票適用於全日制學生、7 至 11 歲的小童、60 歲或以上的長者、殘疾人士（與一名同 行照料者），以及綜合社會保障援助受助人。
  • 網址：https://www.mplus.org.hk/

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