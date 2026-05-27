LUXE STYLE │欣賞珊瑚不用深潛 L'ÉCOLE珠寶藝術學院《深珊藏珍》展覽3大亮點展區

盛夏來臨，不用潛入深海，你也可以欣賞到珊瑚之美！L'ÉCOLE珠寶藝術學院香港由即日至10月11日舉行《深珊藏珍》展覽，匯聚約120件珊瑚珠寶創作及珍罕標本，分別借自多個著名收藏機構。展覽模擬從海平面下潛至2,000米深海的視覺歷程。參觀者進入昏暗的空間，恍如親臨珍貴珊瑚棲息的寂靜深海。大家就來一趟深海之旅，逐一細數3大亮點展區：

1.五種代表性珊瑚品種

這展區聚焦於珍貴珊瑚的科分類，展示五種最具代表性的珍貴珊瑚品種藏品，其中包括歷史地位最顯著的地中海紅珊瑚。參觀者可深入了解珊瑚的形成過程、寶石的鑑定標準，以及其與礦物寶石的本質差異。當中找到大家可能較為熟悉的地中海紅珊瑚及日本紅珊瑚等珍稀品種，在深達數百米的漆黑深海中緩緩生長，形成緻密的枝狀骨骼；其天然色彩多元，從淡粉紅色、橙紅，至牛血紅色與奶白色。此展區亦展示原枝及打磨後的珍貴珊瑚，更與地圖並置，標示已知珍貴珊瑚床的分布，可了解更多「珍貴珊瑚」與「珊瑚礁」在棲息環境及生態角色上的差異，探討當代的採收及貿易法規。

2.珍貴珊瑚的精湛工藝

右一/一幅以珊瑚打磨成粉狀拼砌而成的畫作。

19世紀下半葉珠寶套裝，鑲嵌珍貴珊瑚及金屬，利維里諾收藏。

左下/已拋光及打孔的珍貴珊瑚珠串，深水珊瑚，來自綺麗珊瑚博物館。

這件作品以珍貴珊瑚雕刻而成，可見雕工極為精細。

珍貴珊瑚如何從材質轉化為珠寶的匠心工藝。珊瑚枝經由拋光與雕刻，化身珠串、鑲嵌材料、雕塑乃至珠寶，每一件作品背後皆反映匠人無盡的耐心與精準技術。

3.當代設計與高級品牌珊瑚珠寶

珍貴珊瑚在20世紀珠寶史中有着重要地位，凸顯其對當代設計師與高級珠寶世家創作的影響。一系列珠寶套組與精巧珍玩，涵蓋鐘錶、雕塑等藝術形式，見證珊瑚如何從神聖物品蛻變為收藏家的至臻珍寶。大部分展品由多個頂尖收藏機構，包括珊瑚博物館 —— 利維里諾收藏、綺麗珊瑚博物館、Faerber珍藏、 Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏、卡地亞典藏系列、夢蝶軒藏品、巴黎華雅古董珠寶、兩依藏博物館，以及其他私人藏家借出。

《深珊藏珍》展覽

日期：即日至2026年10月11日

開放時間：10:00am至7:00pm （一至日）

地點：L'ÉCOLE珠寶藝術學院香港K11 MUSEA 5樓510A室

免費入場

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文：E. Lam 部分圖片：L'ÉCOLE珠寶藝術學院提供