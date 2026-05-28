紡織構成觸感語言 縷縷入心重建感知

從數萬年前的獸皮蔽體，演變至現代的高科技智能織物，紡織如人類文明發展的縮影。作為一種「觸感語言」，紡織連繫着人們的內心世界和外部環境，CHAT六廠的主題展覽「縷縷入心」，由即日至6月28日展出，以「重建感知」為主題，匯聚14位來自亞太地區的藝術家，探討紡織與亞洲精神文化之間的深層聯繫，邀請觀眾放慢步調，在柔軟的質地中尋求集體心靈療癒。

沉浸式觸感空間

展覽由CHAT六廠策展人王慰慰領軍，聯同來自首爾、東京及北京的三位新晉策展人——朴宥真、黑澤聖霸與王歡，將藝術品以互動和親身體驗為中心，透過編織、染色與縫紉，讓抽象的記憶、信仰、情感與靈性，轉化為一縷縷絲線。

藝術家陳子雯的全新創作《綠窩》，創作出一個讓觀眾「任意觸摸」的遊樂場。靈感來自劇場的「綠房」（休息室）和製作電腦合成影像（CGI）時使用的綠幕，以軟雕塑為媒介，投射夢境與釋放情感。在這個全綠色的柔軟空間內，參與者可以將空間視為投射夢境的畫布，透過肢體與軟雕塑的互動，釋放壓抑的情感。

藝術家西特拉．薩斯米塔的作品《天河直落杏仁核的噴泉》，與印尼Tumanggal編織社群合作，取材自峇里島以織物包裹身體引導靈魂的喪葬習俗，以刺繡與當代美學，重新詮釋當地世代相傳的故事、儀式與傳統。

被忽視群體發聲

曾入圍當代紡織藝術獎的藝術家胡尹萍，再次與內地鄉村婦女攜手。她們共同創作的全新鈎織作品《魂瓶》，不僅是精湛的藝術呈現，同時亦體現了鄉村女性的勞動價值，相關設計更延伸至六廠小店的兩款限量手袋中。

駐場藝術家Mooni Perry將展出全新錄像創作《神諭》，靈感來自香港本地的民俗文化。為製作該作品，她與亞洲女性主義藝術研究室成員走訪城中多個地點，探索被忽視的女性群體、逐漸消失的女神崇拜和靈性體驗。

渡邊志櫻里的《地鳴（土蜘蛛）》和金沙織《與織機一起，身體就在此》，作品分別透過日本能劇與沖繩芭蕉布編織工藝，重新思考文化保育與被忽視群體的聲音。而藝術家米類．瑪法琉的《16族圖騰（印記）》，則是邀請觀眾利用從其畫作擷取的圖案，創作圖騰並印在明信片上。

CHAT六廠春季主題展覽 「縷縷入心」

日期：即日至6月28日

地點：CHAT六廠二樓（香港荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠）

開放時間：11am - 7pm（逢星期二閉館）

圖片來源： CHAT六廠

