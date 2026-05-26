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LUXE STYLE｜Jisoo近期常用這款新手袋 Dior Médaillon橢圓形金屬徽章來頭話你知

Art Can
更新時間：17:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-26 HKT

BLACKPINK成員Jisoo作為時尚Icon，每次出場的造型都成為傳媒焦點，身為Dior品牌大使的這位小公主，最近就經常選襯出自Jonathan Anderson手筆的全新Dior Médaillon Bucket Bag，如上周快閃香港出席品牌中環置地Pop Up Boutique活動前的機場造型，以及現身品牌2027 Cruise Collection時裝騷，均配襯了這款新袋。

Dior Médaillon橢圓形徽章來頭

Dior Médaillon系列的橢圓形金屬徽章絕對是設計焦點，除了Jisoo手提的水桶袋款提供柔軟顆粒小牛皮及Dior Oblique緹花兩個版本，亦有翻蓋袋款及信封小袋。而這個看似簡單的徽章裝飾來頭不少，乃是向品牌最早期嘅Médaillon符號致敬。早於1946年這已成為當時巴黎首間Dior精品店的室內裝飾元素，融合18世紀路易十六風格圓背椅和洛可可風格蝴蝶結緞帶。Mr. Christian Dior曾在回憶錄中談到在創立品牌之初，選擇了路易十六風格的圓背椅接待賓客，因其莊重、簡約、經典又充滿巴黎風情。Médaillon手袋上的徽章正是呼應這張路易十六風格圓背椅。奪目的橢圓形金屬徽章，把這個經典符號轉化成包扣或裝飾重點，並加入蝴蝶結、金色飾面和雕刻細節，更見優雅 。

其他配飾演繹Médaillon標誌

除了手袋，Dior Médaillon系列還有其他配飾及產品，包括首飾、掛飾、皮帶，以及綴 Dior Médaillon標誌的Book Tote。其中Dior經典Médaillon圓背椅為造型的掛飾，加入蝴蝶結元素，可愛精緻，之前Jisoo快閃Dior中環Pop Up店活動，手提Lady Dior手袋，就正正扣上了粉紅色的Dior Médaillon圓背椅掛飾。初秋新款Book Tote手袋以Oblique印花面料重新演繹，飾以喱士邊框和Dior Médaillon標誌，以現代視角再現18世紀的華麗風格。

文：E . Lam   圖：Dior

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