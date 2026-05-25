LUXESTYLE｜@cosme港日同步發布上半年新秀賞 韓國美妝教主RISABAE現身主題快閃店親授妝技

化妝等同衣着，愛美亦無分年齡性別，公認最緊貼亞洲美妝潮流的@cosme，剛於日前在日本及香港同步發布上半年新秀賞，此獎項是根據香港和日本真實網友的評價、社群關注度和搜尋熱度，以嚴謹且客觀的演算法，選出上半年最受的美妝新品，反映真正受用家歡迎的好用妝物。由於獎項名單正包括當下火紅的韓系美妝產品，愛美族正可省卻親自飛到首爾聖水洞或弘大等地點入貨的金錢及時間，在香港已可搜購社交平台洗版的爆紅韓系妝品。

TWO SLASH FOUR創辦人RISABAE 分享夏日彩妝技巧

配合新得獎名單公布，@cosme HONG KONG旗艦店特別增設主題快閃店，展示名單中的各項產品之餘，同時舉行多項彩妝workshop及優惠活動。亮點之一正是邀請了被譽為「百萬美妝神話」的韓國新一代美妝教主RISABAE親身來港分享簡單快速的化妝技巧，這位「TWO SLASH FOUR」品牌創辦人，本身是韓國知名的頂級化妝師兼星級彩妝師，今次她就以品牌新推的多用途胭脂，為大家示範一物多用的簡便又效果突出的上妝方法。

@cosme美妝大賞限定禮遇 神秘日韓妝品送驚喜

上半年度的@cosme美妝大賞公布，亦帶來期間限定的多項專屬體驗及購物優惠，當中就包括會員於全店購物滿$300，即可體驗充滿驚喜的福引搖珠機會乙次，若幸運搖出「金色幸運珠」大獎，就能直接帶走價值高達$445的精選正裝美妝產品，搖出其他色珠亦可獲贈價值高達$300的精選試用裝產品。與此同時，即日登記成為全新會員即可免免費享有100%中獎率的扭蛋機會乙次。當會員全店購物滿$520時，獎賞會再升級，額外獲贈「神秘美妝禮品」乙份，精明的Beauty Lovers不妨直接相約好友shopping，湊滿$520一次過解鎖所有限定禮遇！此外，多個日韓品牌，包括SUQQU、Decorte、SUQQU、TWO SLASH FOUR 等，亦會在Pop-up 活動期間推出專屬優惠。

@cosme 2026上半年新秀賞快閃活動

日期：即日起至2026年6月4日

時間：上午10:00am – 10:00pm

地點：@cosme HONG KONG旗艦店地下（快閃活動區）/尖沙咀亞士厘道7號裕華國際大廈

文：ML 圖：@cosme HONG KONG、＠risabae_art



