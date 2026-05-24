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罕見中國題材輕歌劇〈微笑之國〉六月沙田登場 四種語言同台演繹東西方愛情角力

Art Can
更新時間：08:10 2026-05-24 HKT
發佈時間：08:10 2026-05-24 HKT

一段跨越萬里的愛戀，在維也納的華麗舞會與紫禁城的朱紅深宮之間悄然萌芽。香港大歌劇院將於今年6月6日至7日，在沙田大會堂演奏廳呈獻奧地利作曲家萊哈爾（Franz Lehár）於1929年創作的經典輕歌劇傑作《微笑之國》。是次歌劇全新製作大膽引入當代視角，融匯多國語言與現代東方美學，為本港觀眾帶來一場超越國界的藝術盛宴。

《微笑之國》是西方歌劇史上極少數以中國為題材的輕歌劇名作，劇中由男高音演唱的經典詠嘆調《你是我心中的一切》更是舉世聞名。故事講述維也納貴族麗莎為了愛情，毅然追隨中國王子蘇崇遠赴東方，卻在繁文縟節與家族重擔面前，面臨真愛與傳統枷鎖的嚴峻抉擇。

是次製作陣容極為鼎盛，由龔冬健監製、紐約大都會歌劇院指揮大師皮亞．華尼執棒、黃曉初執導，並由香港大歌劇院合唱團及交響樂團傾力演出。角色方面更邀得香港及大灣區頂尖歌唱家攜手擔綱，包括男高音李毅飾演蘇崇王子，女高音曾麗婷與李洋分飾麗莎，並邀得譚樂軒、黃華裳、蔡繼瑜、陳再英、錢深銘、陳鏡鴻及梁浩軒等多位優秀歌唱家交替演出。

為了立體地呈現角色間的文化衝突，歌劇製作打破常規，大膽融合德語演唱，以及英語、普通話及廣東話對白。導演及製作團隊期望透過四種語言的交織與文化碰撞，讓觀眾更自然地感受到角色在傳統束縛與內心渴望之間的掙扎。

在舞台美學方面，製作團隊悉心打磨每一處細節。從華美的服飾到精緻的舞台設計，均摒棄了傳統的繁複刻板印象，改以簡約現代的風格還原東方文化的深邃與壯麗，構建出詩意浪漫的視覺效果，帶領觀眾在精緻的東方美學與動人旋律中，深刻感受這場超越國界的文化對話。

【演出資訊】
香港大歌劇院《微笑之國》
日期及時間： 2026年6月6日晚上7時30分 / 2026年6月7日下午3時
地點：沙田大會堂演奏廳
票價：$480, $350, $200, $100
購票平台：URBTIX城市售票網、art-mate

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