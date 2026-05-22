LUXE STYLE │ Tiffany & Co.全新Blue Box Café進駐銅鑼灣利園 米芝蓮名廚主理 特色裝潢打卡一流

設於銅鑼灣利園的Tiffany & Co.，最引人注目的莫過於店內附設的全新Blue Box Café，將於6月正式開業。設於專門店一樓、匠心打造的Blue Box Café締造獨一無二的Tiffany & Co.尊貴餐飲體驗。Blue Box Café當然以品牌的簽名式藍色為主調，滿布經典藍盒子（Blue Box）的天花設計更加震撼眼球，配合色彩圓點地板，以及同色Tone的家具擺設，絕對是打卡好地方。餐廳座落於品牌全新專門店內，同層設有家居裝飾與設計區域，讓客人置身其中，味覺與視覺同樣可以感受到Tiffany 雅致美學如何融入日常生活。

Tiffany Blue Box Café 藍盒子天花打卡焦點

Blue Box Café以品牌的簽名式藍色為主調。

滿布經典藍盒子（Blue Box）的天花設計是焦點所在。

全新Blue Box Café設於Tiffany & Co.利園新店一樓

米芝蓮星級名廚主理

今次米芝蓮星級名廚Agustin Balbi攜手合作，打造奢華饗宴，融合本地烹飪技法與食材，呈奉充滿日本特色的早餐、下午茶和全日料理。名廚Balbi為Blue Box Café構思的願景，與Tiffany & Co.典雅與時尚並重的信念不謀而合。

Tiffany & Co.利園新店最新設計概念

Tiffany & Co.的銅鑼灣利園全新專門店，店舖櫥窗創作與著名藝術家Mariko Kusumoto合作完成，呈現品牌的悠長歷史，而靈感則源自Louis Comfort Tiffany於二十世紀初收藏的竹樹圖案。All About Love區域則薈萃品牌備受觸目、同時是愛的極致詮釋與永恆象徵的訂婚戒指。空間內綴有Tiffany極具代表性的鑽石形櫥窗設計，體現品牌時尚典雅的美學。新店亦設有私人貴賓空間，提供專屬的購物體驗。這個精心打造的空間飾以雅致的粉紅色蘭花牆紙。Schlumberger Sunflower飾櫃的設計靈感源自品牌傳奇設計師 Jean Schlumberger 創作的一件傳世傑作。Jean Schlumberger的雋永美學至今仍深深影響Tiffany & Co.，其經典設計不但持續啟發品牌全新系列，亦延續了品牌對非凡工藝與精湛技藝的堅定承諾。

Tiffany & Co.銅鑼灣利園全新專門店。

步入店一刻，賓客隨即沉浸於溫暖奢華的氛圍中，金屬裝飾的細節與柔和的色調相映成趣。

Schlumberger Sunflower飾櫃的設計靈感源自品牌傳奇設計師 Jean Schlumberger 創作的一件傳世傑作。

Tiffany & Co. 利園專門店

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期地下及1樓G01-G10及101-109號舖

營業時間：11:00am-8:00pm（一至日及公眾假期）

Blue Box Café

營業時間：11:00am-9:00pm（一至日及公眾假期）

訂座電話：9388 6702（WhatsApp）

文：E. Lam 圖：品牌提供