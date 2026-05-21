Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Bonhams鐘錶專家 暢談百達翡麗三問腕錶的「叮叮叮」秘密暗號

Art Can
更新時間：10:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-21 HKT

       如果你剛接觸鐘錶，可能會好奇：為甚麼大家總在談「三問報時」？甚至模仿那聲「叮、叮、叮」。這到底是甚麼？其實，這正是鐘錶世界裏最頂級、最迷人的功能之一。三問腕錶能把時間「敲」給你聽，讓分秒化為旋律。背後結合工程、工藝，甚至音樂感，是機械腕錶中最浪漫、也最難以製作的存在。
       在拍賣場上，三問腕錶幾乎等於焦點拍品。原因很簡單：太罕見了！像百達翡麗這樣的品牌，三問腕錶從不量產，也幾乎不會隨便分配給新客戶。通常只有長期支持品牌、擁有完整收藏紀錄的藏家，才有機會被分配一枚。對大部分人而言，拍賣市場反而是更直接的購藏途徑。
       「叮叮叮」究竟代表甚麼？只要撥動錶側滑桿，腕錶便以不同音調報時：低音敲出小時，高低混音報刻鐘，高音唱出分鐘。這背後是數百零件同時協作，光響是不夠的，聲音還要清晰、乾淨、速度均勻、有層次，甚至要真正「好聽」。三問腕錶，不只是時計，更是一件能戴在手上的迷你樂器。
       在這方面，百達翡麗就是天花板。每一枚三問腕錶都要經過嚴格的聲學檢測，只有音色達到品牌標準才會出廠。那溫潤、均衡、立體的聲音，一響起，人們就立即知道——這是Patek。
       正因如此，三問腕錶一旦現身拍賣場，幾乎必然成為全場焦點。5月31日，Bonhams香港拍賣將同場呈現兩枚Patek黑面三問腕錶：Ref.5016P與Ref. 5539G。Ref. 5016P是「全能型選手」。三問報時、陀飛輪、萬年曆（加逆跳日期），三大複雜功能集於一身，堪稱頂級「大複雜功能」的代表。逆跳日期在月底瞬間跳回起點，視覺張力強烈；陀飛輪隱藏於背面，提高走時穩定性。鉑金錶殼、極低產量，讓它成為藏家夢寐以求的型號；而本次拍品更配備罕見黑色錶盤，相較常見白面款式更為稀有，收藏價值進一步提升。

百達翡麗超複雜功能時計系列， 5016P - 018型號，年份約2010，估 價3,500,000- 6,000,000港 元。
百達翡麗超複雜功能時計系列， 5016P - 018型號，年份約2010，估 價3,500,000- 6,000,000港 元。
5016P-018型號機芯細節。
5016P-018型號機芯細節。

        Ref. 5539G則走另一路線。如果5016P是炫技型，那5539G就是極簡派。它專注於三問報時，把聲音做到極致。軍官式錶殼帶點復古味，內斂優雅，讓佩戴者把注意力完全放在報時聲音上。它的價值不只在於那一聲聲乾淨、通透、層次分明的鐘聲，更在於搭載罕見的黑色琺瑯錶盤，不僅製作難度極高，其深邃質感與稀有度也讓它成為市場上難得的版本。
        兩枚腕錶同場亮相，不只是「兩枚三問」那麼簡單，而是兩種頂級理念的對話：一邊是極致複雜，一邊是極致純粹。對收藏家而言，這樣的機會極為罕見。
       說到底，在今天手機隨時看時間的世界裏，三問報時早就不是為了方便。那一聲聲「叮、叮、叮」，更像是一種儀式感。提醒你時間在流動，也提醒你工藝的價值。
      百達翡麗的三問腕錶，正是把這種聲音，昇華為一種既可收藏，又可佩戴在手上的文化與藝術。

邦瀚斯（Bonhams） 亞太區鐘錶部環球主管陳凱嘉（Sharon Chan）。
邦瀚斯（Bonhams） 亞太區鐘錶部環球主管陳凱嘉（Sharon Chan）。

文： 陳凱嘉（Sharon Chan活躍於亞洲區鐘錶業二十年，是業界少數女將之一，憑其熱誠及經驗，多年來與世界各地之藏家關係密切，對拓展亞洲鐘錶市場貢獻良多。電郵：[email protected]

圖：由 邦瀚斯提供

最Hit
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
5小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
19小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
17小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
18小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
18小時前
資料圖片
沙田乙明邨61歲男子墮樓亡 重案組跟進調查
突發
5小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
即時國際
17小時前
蔡楚輝攝
天文台｜黃色暴雨警告信號9時30分取消 新界多區錄得逾100毫米雨量
社會
4小時前