Bonhams鐘錶專家 暢談百達翡麗三問腕錶的「叮叮叮」秘密暗號

如果你剛接觸鐘錶，可能會好奇：為甚麼大家總在談「三問報時」？甚至模仿那聲「叮、叮、叮」。這到底是甚麼？其實，這正是鐘錶世界裏最頂級、最迷人的功能之一。三問腕錶能把時間「敲」給你聽，讓分秒化為旋律。背後結合工程、工藝，甚至音樂感，是機械腕錶中最浪漫、也最難以製作的存在。

在拍賣場上，三問腕錶幾乎等於焦點拍品。原因很簡單：太罕見了！像百達翡麗這樣的品牌，三問腕錶從不量產，也幾乎不會隨便分配給新客戶。通常只有長期支持品牌、擁有完整收藏紀錄的藏家，才有機會被分配一枚。對大部分人而言，拍賣市場反而是更直接的購藏途徑。

「叮叮叮」究竟代表甚麼？只要撥動錶側滑桿，腕錶便以不同音調報時：低音敲出小時，高低混音報刻鐘，高音唱出分鐘。這背後是數百零件同時協作，光響是不夠的，聲音還要清晰、乾淨、速度均勻、有層次，甚至要真正「好聽」。三問腕錶，不只是時計，更是一件能戴在手上的迷你樂器。

在這方面，百達翡麗就是天花板。每一枚三問腕錶都要經過嚴格的聲學檢測，只有音色達到品牌標準才會出廠。那溫潤、均衡、立體的聲音，一響起，人們就立即知道——這是Patek。

正因如此，三問腕錶一旦現身拍賣場，幾乎必然成為全場焦點。5月31日，Bonhams香港拍賣將同場呈現兩枚Patek黑面三問腕錶：Ref.5016P與Ref. 5539G。Ref. 5016P是「全能型選手」。三問報時、陀飛輪、萬年曆（加逆跳日期），三大複雜功能集於一身，堪稱頂級「大複雜功能」的代表。逆跳日期在月底瞬間跳回起點，視覺張力強烈；陀飛輪隱藏於背面，提高走時穩定性。鉑金錶殼、極低產量，讓它成為藏家夢寐以求的型號；而本次拍品更配備罕見黑色錶盤，相較常見白面款式更為稀有，收藏價值進一步提升。

百達翡麗超複雜功能時計系列， 5016P - 018型號，年份約2010，估 價3,500,000- 6,000,000港 元。

5016P-018型號機芯細節。

Ref. 5539G則走另一路線。如果5016P是炫技型，那5539G就是極簡派。它專注於三問報時，把聲音做到極致。軍官式錶殼帶點復古味，內斂優雅，讓佩戴者把注意力完全放在報時聲音上。它的價值不只在於那一聲聲乾淨、通透、層次分明的鐘聲，更在於搭載罕見的黑色琺瑯錶盤，不僅製作難度極高，其深邃質感與稀有度也讓它成為市場上難得的版本。

兩枚腕錶同場亮相，不只是「兩枚三問」那麼簡單，而是兩種頂級理念的對話：一邊是極致複雜，一邊是極致純粹。對收藏家而言，這樣的機會極為罕見。

說到底，在今天手機隨時看時間的世界裏，三問報時早就不是為了方便。那一聲聲「叮、叮、叮」，更像是一種儀式感。提醒你時間在流動，也提醒你工藝的價值。

百達翡麗的三問腕錶，正是把這種聲音，昇華為一種既可收藏，又可佩戴在手上的文化與藝術。

邦瀚斯（Bonhams） 亞太區鐘錶部環球主管陳凱嘉（Sharon Chan）。

文： 陳凱嘉（Sharon Chan活躍於亞洲區鐘錶業二十年，是業界少數女將之一，憑其熱誠及經驗，多年來與世界各地之藏家關係密切，對拓展亞洲鐘錶市場貢獻良多。電郵：[email protected] ）

圖：由 邦瀚斯提供