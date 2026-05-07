染匠大鬥法 劇場人的桌遊夢｜流水帳

5月本地不少不一樣的劇場或體驗上演，好像第一屆即興喜劇夜、即興喜劇《雙公無煙Dee》、「龍與地下城」即興劇場《爐峰峽上的惡龍》，還有集桌上遊戲、即時互動、沉浸式體驗於一身的《天工開物：染匠亡魂的遺願》。到底是觀眾還是表演者，不滿足於一般劇場？

即時互動遊戲體驗

「我們沒有在宣傳文案寫上『劇場』，避免觀眾誤會。」《天工開物：染匠亡魂的遺願》概念、導演、遊戲設計、演員陳翊麒，曾參與一些遊戲、體驗劇場，覺得既要看戲又要追查線索，有點無所適從，時間管理也是挑戰，「表面上很有參與度，但其實所有事情都設計好了，就像只是來『扮玩』，觀眾參與彷彿不重要，也不會改變結局。」他們不走這個方向，更着重遊戲體驗，故事元素僅作點綴，「我自己都要調節，不要做那麼多戲，但又不能沒有，需要平衡。」所以這次的目標參與者，不一定是劇場觀眾，「發掘新場地，製作另類的劇場體驗，拓建觀眾群，是我們的初衷。」

深耕製作主辦、5月15日至25日在南豐紗廠M層The Annex上演的《天工開物：染匠亡魂的遺願》，配合場地氛圍，也跟紗織、染布有關，陳翊麒跟另一位核心成員李偉樂，進行前期資料搜集時，被明末學者宋應星背景吸引，「多次科舉落第的他，走遍大江南北，把沿途識見彙編《天工開物》，就像百科全書，其中一卷是染色。」宋應星的故事當然有趣，但他們作出取捨，寧棄故事性，以娛樂性主導，遊戲是重點，宋應星的遺願只是框架。

宋應星的遺願

現場設有一個三米乘一點五米的巨型遊戲版圖，那是虛構的蘇州，包含森林、河流、草地、礦山、市集、織染局等等，棋子如水樽大小；十六位玩家分為四組，被分派到四個染坊，遊戲規則，是為貴妃娘娘染布，玩家需要採集原材料，然後加工製成染料，再以染料把白布染色，「染色配方源自《天工開物》，譬如在白布加上藍靛、黃柏，便成鵝黃色布，還有天青色、大紅色等十一種顏色。」因為以擲骰的方法搜集染料，所以不一定集齊配方，也講運氣。四位演員是監工，一位演員是總管，一起主持遊戲，確保遊戲過程順暢，演戲部分主要集中在總管身上，「也令遊戲出現變化。」是次體驗，既有戲服、「天工開物」牌匾、皇榜，又有步行、採集、加工、染色的令牌，以至充滿古風的遊戲卡；進貢後敲銅鑼，增加儀式感。

陳翊麒也愛桌遊，但坦言沒有很沉迷，最喜歡《阿瓦隆》，為了是次原創的沉浸式策略合作遊戲，深入研究桌遊的規則、機制，從一些桌遊如《波多黎各》、《農家樂》、《卡坦島》，還有韓國真人實境節目《魔鬼的計謀》取經，以玩家心態設計遊戲，經過無數次開會跟「腦震盪」，又進行多次測試，尋找漏洞、吸取意見，不斷改良，成了現在這個版本，「希望大家的體驗是S級！」對他而言，整個製作過程，也算是一場遊戲吧？

文：黃子翔 圖：受訪者提供、黃子翔