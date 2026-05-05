佳士得致敬香港知名藏家 「福地藏珍」中華瑰寶拍賣專場
更新時間：19:15 2026-05-05 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-05 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-05 HKT
今年佳士得（Christie's）進駐亞洲40周年，為慶祝此里程碑，佳士得中國瓷器及藝術品部在香港亞洲藝術周期間，舉辦以「福地藏珍—─香港藏家集萃」為主題的專場拍賣，藉以致敬獨具慧眼的香港收藏名家。
「福地藏珍」領銜拍品選自達文堂
此專場拍賣於今天（4月30日）舉行，領銜拍品精選自達文堂珍藏，與此同時亦雲集沐文堂、衡雅堂、頌德堂等的重要珍品，當中臻選名品種類豐富多元，總低估價近6,000萬港元。據佳士得亞太區副主席暨中國瓷器及藝術品部國際總監曾志芬稱：「歷代香港藏家不吝分享，致力傳承中國藝術之精妙，樂與同好交流探究，塑造香江的獨特鑑賞文化。從早期的慧眼先驅，以至達文堂、沐文堂、衡雅堂、頌德堂主人等一眾知名藏家，其貢獻至今推動中國藝術收藏的長足發展。佳士得在亞洲開啟新篇章之際，將對諸君確立的建樹與嚴格標準恪守於心。」
「福地藏珍—─香港藏家集萃」的領銜拍品主要精選自達文堂的珍藏，當中一個出自清乾隆年代的御製青花釉裏紅九龍閙海紋梅瓶，其高估價便達千萬港元，可以想像何其價值連城。
達文堂是由香港資深收藏名家陳氏伉儷共同創立，其豐富收藏主要是珍稀的陶瓷精品，並花上了數十年的漫長歲月搜羅而來，所有珍品皆淵源有緒、來源清晰、品質超卓。達文堂主人醉心研究中國藝術及文化，亦曾任香港著名的收藏協會敏求精舍兩屆主席，眼光尤其獨到，並成功蒐集為數不少、卓越精雅的明清御窯瓷器，是以今次拍賣亦以達文堂的重要珍品為主，從中可體現資深藏家的高超品味、入藏標準之嚴格，以及數十年如一日的蒐藏熱忱。
文：Maisie Lau 圖：Christie's Images Ltd.2026
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