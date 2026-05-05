佳士得致敬香港知名藏家 「福地藏珍」中華瑰寶拍賣專場

今年佳士得（Christie's）進駐亞洲40周年，為慶祝此里程碑，佳士得中國瓷器及藝術品部在香港亞洲藝術周期間，舉辦以「福地藏珍—─香港藏家集萃」為主題的專場拍賣，藉以致敬獨具慧眼的香港收藏名家。

清乾隆，御製青花釉裏紅九龍閙海紋梅瓶，高34.5厘米，估價6,000,000至10,000,000港元。

清康熙，郎窯紅釉綠彩暗刻瑞獸螭龍紋長頸瓶，高18.4厘米，估價1,500,000至2,500,000港元。

清雍正，仿哥釉綬帶耳雙喜寶珠葫蘆尊，六字篆書款，高24.4厘米，估價4,000,000至6,000,000港元。

頌德堂珍藏，清乾隆，銅鍍金捲簾《天下太平》銅人音樂鐘，高74.5厘米，估價1,800,000至2,200,000港元。

「福地藏珍」領銜拍品選自達文堂

此專場拍賣於今天（4月30日）舉行，領銜拍品精選自達文堂珍藏，與此同時亦雲集沐文堂、衡雅堂、頌德堂等的重要珍品，當中臻選名品種類豐富多元，總低估價近6,000萬港元。據佳士得亞太區副主席暨中國瓷器及藝術品部國際總監曾志芬稱：「歷代香港藏家不吝分享，致力傳承中國藝術之精妙，樂與同好交流探究，塑造香江的獨特鑑賞文化。從早期的慧眼先驅，以至達文堂、沐文堂、衡雅堂、頌德堂主人等一眾知名藏家，其貢獻至今推動中國藝術收藏的長足發展。佳士得在亞洲開啟新篇章之際，將對諸君確立的建樹與嚴格標準恪守於心。」

「福地藏珍—─香港藏家集萃」的領銜拍品主要精選自達文堂的珍藏，當中一個出自清乾隆年代的御製青花釉裏紅九龍閙海紋梅瓶，其高估價便達千萬港元，可以想像何其價值連城。

達文堂是由香港資深收藏名家陳氏伉儷共同創立，其豐富收藏主要是珍稀的陶瓷精品，並花上了數十年的漫長歲月搜羅而來，所有珍品皆淵源有緒、來源清晰、品質超卓。達文堂主人醉心研究中國藝術及文化，亦曾任香港著名的收藏協會敏求精舍兩屆主席，眼光尤其獨到，並成功蒐集為數不少、卓越精雅的明清御窯瓷器，是以今次拍賣亦以達文堂的重要珍品為主，從中可體現資深藏家的高超品味、入藏標準之嚴格，以及數十年如一日的蒐藏熱忱。

衡雅堂珍藏，清乾隆，洋彩描金八卦紋琮式瓶，六字篆書款，高20厘米，估價2,000,000至4,000,000港元。

明嘉靖，黃地描金纏枝蓮紋高足盌，雙圈六字楷書款，直徑15厘米，估價400,000至800,000港元。

沐文堂珍藏，北宋/金，登封窯白釉珍珠地劃花梅瓶，高33.5厘米，估價600,000至800,000港元。

女史珍藏，良渚文化，約公元前33002300年，玉獸面紋琮，高4.5厘米，估價1,000,000至2,000,000港元。

文：Maisie Lau 圖：Christie's Images Ltd.2026