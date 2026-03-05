LUXESTYLE │ Longchamp榮獲B CORP™認證 春夏新系列體現精湛工藝及對環境的承諾

近年各品牌或企業都講求ESG，透過對環境保護 、社會責任及治理，來評估企業永續經營的績效。這個準則可發生在不同範疇上，時裝界別亦然。Longchamp最近就獲得B CORP™ 國際認證，此乃由獨立機構頒發，全面評估企業對社會責任、環境保護、社區參與及公司治理的實踐。今次對品牌而言，確是打了一支強心針，肯定其長期以來秉持的品質理念、長遠願景，以及團隊的努力不懈。

家族品牌 履行團隊與社會承諾

B CORP™ 認證品牌的一個里程碑，體現兩大核心支柱中：品牌家族團隊、工作坊及專業領域，共同承傳手工技藝並推動其自然演進；另一方面是展現品牌精湛工藝、嚴格甄選材料，以及實現可持續的發展。作為一個家族傳承品牌，當中大家可能未必了解其發展方針，品牌所有團隊，從工作坊、設計到生產環節和門市，共同致力推動以人為本的社會參與。其中實質舉體措施包括「殘障人士援助計劃」（Mission Handicap）和「女性計劃」（Women program）。在68%的管理人員為女性的背景下，「女性計劃」涵蓋育兒支援、預防乳癌、反性別歧視倡議，以及對家庭暴力受害者的提供緊急援助。2025年更推出管理人員培訓計劃，以及結構化的社會對話機制來保障。與此同時，品牌亦支持藝術家並提供創意平台，例如與攝影師Thandiwe Muriu 的合作（支持Musée de l’Homme 展覽「WAX」），以及近期致敬畫家Genevieve Claisse的展覽都是其一。

工藝傳承與環境保護

品牌擁有逾70年的歷史，一直堅持以優質材料，確保品質之餘，同時在工作坊中加強培訓。AFEST計劃就匯集70名培訓師，致力於皮革工藝的傳承與發揚。另為確保應用可持續和可追溯的材料，透過皮革工作小組（88%的Longchamp皮革擁有金級認證）等權威認證機構及Unfold等項目進行審核。2022 年開始，又推出Re-Play 系列，主力採用品牌材料庫中的庫存布料，秉承反浪費原則。2025年，品牌全球33個維修中心亦完成了80,000件產品的修復，藉以減少浪費，同時呼應可持續發展。

全球 33 個維修中心完成了 80,000 件產品的修復。

春夏新品 體現工藝與設計美學

兩款全新皮革作品豐富其產品系列。一款飾有珠寶感竹節扣的束帶，線條簡潔利落，宛如鉛筆線條般清晰，勾勒時尚柔美的女性輪廓。其中Le Smart 系列大容量托特包和水桶包，精心設計的比例和柔軟優質的皮革為標誌性元素。

Tote Bag款式的皮革束帶可改變袋口大小，飾以標誌性的竹節扣飾。

水桶袋款式較為輕巧，百搭易襯。

Longchamp x Anaka 慶祝國際婦女節

品牌通過與非牟利機構 Anaka的合作，體現品牌社會承諾之餘，又用以慶祝國際婦女節。品牌將目光聚焦於馬達加斯加的女性工匠，並連續第三年續約雙方的合作關係。透過這個項目，重申推動女性賦權和保護傳統工藝的承諾，並為社會和環境帶來積極、可衡量的正面影響。馬達加斯加是一個自然資源豐富的島嶼，孕育出根深蒂固的傳統手工藝，而這項傳統在很大程度上由當地女性傳承。她們世世代代都掌握了精湛的植物纖維加工技藝，磨練出編織、鉤針編織、刺繡和籃編等非凡技藝。當中LANA 工作坊運用馬達加斯加傳統技藝，以拉菲草、稻草、劍麻和棉花等天然纖維製作時尚配飾。

今年合作的春夏系列，帶來一系列標誌性設計，全部由馬達加斯加工匠手工製作。其中Le Roseau Raffia 大號手提袋，採用天然拉菲草鉤織而成，飾以木質扣環，配以皮革手柄。Le Pliage Filet魚網袋則以手工編織的拉菲草蝴蝶結重新演繹。

Le Pliage Filet 魚網袋以手工編織的拉菲草蝴蝶結重新演繹。

Le Roseau Raffia大號手提袋，採用天然拉菲草一體鉤織而成。

精心編織的拉菲草太陽帽體現了自然、輕鬆的優雅。

另有Keyring掛飾，可為手袋添上個性化細節。

文：E. Lam 圖：Longchamp提供