Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LUXESTYLE │Jumping Hour跳字顯示腕錶 五品牌新作「跳」出新天地

Art Can
更新時間：10:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-05 HKT

       除了以指針配合刻度來顯示時間外，腕錶還有甚麼顯示方式呢？摒棄指針直接以跳轉數字的跳字顯示（Jumping Hour）是其一，清晰程度是傳統指針所不能相比。隨着去年卡地亞復刻了採用跳時顯示的Privé Tank à Guichets，最近不少品牌都爭相追逐這類腕錶的市場。新加入戰團的就有愛彼，以現代手法重現品牌的經典跳時之作。

Audemars Piguet ∣ Neo Frame Jumping Hour

       取名「Neo」，也就是「New」（新）的意思，代表Audemars Piguet愛彼這款Neo Frame Jumping Hour是一款向原作致敬的新錶，無論是流線的造型、錶殼兩側的縱向凹槽、經典的跳時顯示，抑或黑襯金的色調，都是復刻自1929年的經典Ref. 1271跳時腕錶，展現相當濃厚的當代Art Deco裝飾藝術風格。以玫瑰金製作的Neo Frame Jumping Hour，正面看是簡約的長方形，從側面看則見其流線的輪廓，從錶殼上下匯聚於錶耳尖端形成美麗的三角形，錶殼兩側各飾有8道凹槽，進一步將錶殼的立體視覺深化，有如雕塑般引人入勝。腕錶的正面，是為實現20米防水性能，在錶盤基板上直接粘合後，再旋入錶殼的黑色PVD藍寶石錶鏡，在其底下是兩個裝飾了玫瑰金色邊框的小時和分鐘視窗。12點位的矩形視窗是黑底白字的瞬跳小時，6點位的弧形視窗是的轉碟式分鐘顯示，同樣是黑底白字，其下還印有玫瑰金色的品牌標誌。
       為進一步襯托腕錶的簡約設計，愛彼配搭黑色小牛皮帶，並在錶面飾以細緻的交叉紋理，在顏色和線條上使錶帶與錶盤呈一體設計，其紋理與平滑的錶鏡和帶直紋的拋光錶殼亦呈現不同的視覺對比，進一步展現腕錶的復古氣息。搭載的全新7122機芯是品牌歷來首款自動跳時機芯，是以Royal Oak Jumbo所搭載的7121超薄機芯為基礎而開發，設有專利減震系統，防止小時顯示在腕錶受撞擊時意外跳轉。

Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour，錶殼：24.6×34mm玫瑰金/ 機芯：7122自動/ 售價：$516,000。
Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour，錶殼：24.6×34mm玫瑰金/ 機芯：7122自動/ 售價：$516,000。
正面看是簡約的長方形，從側面看則見其流線的輪廓。
正面看是簡約的長方形，從側面看則見其流線的輪廓。
搭載的全新7122機芯是品牌歷來首款自動跳時機芯，是以Royal Oak Jumbo所搭載的7121超薄機芯為基礎而開發。
搭載的全新7122機芯是品牌歷來首款自動跳時機芯，是以Royal Oak Jumbo所搭載的7121超薄機芯為基礎而開發。

Niton | Prima

        Niton於1919年在日內瓦創立，1957年被Sarcar收購後消聲匿跡。品牌以製作超薄機芯、奇特形狀機芯和跳時功能而聞名，亦曾於上世紀20、30年代為百達翡麗、卡地亞供應機芯。相隔超過半世紀後， 品牌今天由企業家Leopoldo Celi和製錶師Yvan Kettere將之復興，更剛推出品牌首款作品Prima，復古長方形玫瑰金或鉑
金錶殼內結合跳字、轉碟，以及指針三種不同報時方式於一身。12點位是跳時顯示，中間位置是轉碟式分鐘顯示，6點位是精緻小巧的小秒針。有趣的是，Prima還會於整點時透過內置音錘敲擊音簧來自鳴報時。雖是復刻Niton的首款作品，但精準走時和上乘手工均取得瑞士天文台認證和日內瓦印記認證。 

Niton Prima，錶殼：27×35.5mm玫瑰金或鉑金 機芯：NHS01手上鏈/ 限量：各19枚/ 售價：44,750瑞郎（玫瑰金）。
Niton Prima，錶殼：27×35.5mm玫瑰金或鉑金 機芯：NHS01手上鏈/ 限量：各19枚/ 售價：44,750瑞郎（玫瑰金）。
Niton Prima，錶殼：27×35.5mm鉑金/ 機芯：NHS01手上鏈/ 限量：各19枚/ 售價：47,750瑞郎（鉑金）
Niton Prima，錶殼：27×35.5mm鉑金/ 機芯：NHS01手上鏈/ 限量：各19枚/ 售價：47,750瑞郎（鉑金）

Cartier | Privé Tank à Guichets

        以近乎完美姿態復刻1928年初版模樣的Cartier Privé Tank à Guichets，不設獨立錶盤的一體式錶殼，將硬朗的坦克造型演繹得淋漓盡致。錶冠巧妙隱藏在12點位，保持錶殼兩邊線條的完整與流暢，並簡約地在12點和6點位設置小巧的矩形跳時視窗和弧形轉碟式分鐘顯示，亦將當代流行的Art Deco藝術風格展露無遺。 

Cartier Privé Tank à Guichets，錶殼：24.8×37.6黃金、玫瑰金或鉑金/ 機芯：9755 MC手上鏈/ 售價：待詢。
Cartier Privé Tank à Guichets，錶殼：24.8×37.6黃金、玫瑰金或鉑金/ 機芯：9755 MC手上鏈/ 售價：待詢。

Chronoswiss | Neo Digiteur

       Neo Digiteur是Chronoswiss的2005年原作的全新演繹版，長方形錶殼的線條更鮮明，輪廓更立體，側面增加磨砂凹面令層次更豐富，並配以新設計洋蔥形錶冠。新錶保持原作跳時加轉碟式分鐘和秒鐘顯示的設計，視窗造型更具現代感，另搭載全新手上鏈機芯，備有碳灰和砂金色兩個錶盤款式選擇。 

Chronoswiss Neo Digiteur，錶殼：30×48mm不鏽鋼/ 機芯：C.85757手上鏈/ 限量：各99枚/ 售價：$119,000。
Chronoswiss Neo Digiteur，錶殼：30×48mm不鏽鋼/ 機芯：C.85757手上鏈/ 限量：各99枚/ 售價：$119,000。
搭載全新手上鏈機芯，另備有砂金色錶盤款式選擇。
搭載全新手上鏈機芯，另備有砂金色錶盤款式選擇。

Czapek | The Time Jumper

        造型如飛碟的The Time Jumper是Czapek復興10周年的慶生大作，除了可在機鏤飾紋半獵式錶蓋中間的放大鏡和下方弧形視窗，分別看到跳時和外緣軌道式分鐘顯示，還可打開錶蓋，欣賞全球首創以兩塊透明藍寶石圓盤結合並以24小時制式顯示的特大跳時顯示的複雜結構。

Czapek The Time Jumper，錶殼：40.5mm不鏽鋼或黃金 機芯：10.01自動/ 限量：100枚（不鏽鋼）/ 售價：42,000瑞郎（不鏽鋼）。
Czapek The Time Jumper，錶殼：40.5mm不鏽鋼或黃金 機芯：10.01自動/ 限量：100枚（不鏽鋼）/ 售價：42,000瑞郎（不鏽鋼）。
Czapek The Time Jumper，錶殼：40.5mm不鏽鋼或黃金 機芯：10.01自動/ 限量：30枚（黃金）/ 售價：64,000瑞郎（黃金）。
Czapek The Time Jumper，錶殼：40.5mm不鏽鋼或黃金 機芯：10.01自動/ 限量：30枚（黃金）/ 售價：64,000瑞郎（黃金）。
全球首創以兩塊透明藍寶石圓盤結合，並以24小時制式顯示的特大跳時顯示的複雜結構。
全球首創以兩塊透明藍寶石圓盤結合，並以24小時制式顯示的特大跳時顯示的複雜結構。

 文：Gavin Ho   圖：品牌提供

最Hit
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:07
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
3小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
19小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
18小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
4小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
15小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
5小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
19小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
21小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
21小時前
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
影視圈
23小時前