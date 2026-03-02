李居明-馬年醒世十字真言 能活着便已很好應感恩｜李居明大師會客室

九運火運雖當旺事業財運，但火毒令每個人都頭腦不清醒，充滿負極能量，容易因不自覺的貪婪而受騙，人人都患有神經衰弱症，視頻都在發放悲觀及恐怖訊息，人人活在惶恐之中！恐懼才是最要命的瘟疫！馬上喝醒自己吧！世界絕不是被渲染的魔鬼和黑暗，請看到光明面及一切的美好吧！請讚美這個世界吧！由感恩空氣及自己依然活着而生出愛心，停止一切的妬忌和怨氣。這會令你行運起來！多看到優點，人便沒恐懼之心。《心經》云：「心無罣礙，無有恐怖」。心不在焉便馬上受騙！

家宅安寧乃最大福報

一個「家」字內藏一個「豕」字，即豬，即十二地支的「亥」，是一個健康長壽的密碼。任何人保住自己的家，就是一切幸福的泉源，也就是為自己做了「披甲護身」及建立一個不敗的「堡壘」。術家認為，廚房的「灶」能帶來夫妻的幸福，財神的加持。這是家的智火福德。家代表上敬父母，以孝為中心，八字中四柱代表祖上為年天干，一定要安奉祖先，所謂「齊齊整整」便是人生最大福報。

尊重世間一切緣

一個快樂自在的人是人生最大的贏家，任何不快的意識，請觀想以九運的火將之焚毀，於睡前半小時靜心坐下來，進入禪定。提升自己的靈性，一個懂得內心清淨的人才具有成功的大雄力。火之年來時，先要修一個靜如深海的心。「己所不欲，勿施於人」是基本的道德修養，不要盤算別人，何必謾罵別人，尊重世間一切緣，每個人都有他的立場和難處。罵人前先反省自己，自己也不偉大到哪裏吧！因此，「謙遜」還是易經六爻皆吉的「謙」卦啟示。

留足夠錢活到九十九

九運社會，不要相信子女一定對自己有回報。「仔大仔世界」是至理名言，為自己老去多點籌謀，首先要留下足夠的資糧給自己，可活到九十九。因九運醫療條件良好，六十歲便退休的話，剩下的長壽日子要預早鋪排，不要相信至親一定會願意為你送上醫療費，久病無孝子，特別是老人病纏身的時候。只要老來還有點錢，還有尊嚴的。切勿太相信子女去分身家，更不要期望九運的子女會慈悲對待一對沒錢的父母。當然，如你有孝順的子女，是修三世的福了。

九運是「離」卦天下，人人都疏離無情，沒有容忍和耐性，自私自利是九運最普遍的社會心，可見不能相信任何人來憐憫你，不要天真吧！不要聽陌生電話，敘舊點到即止，小心社交引來另有所圖的小人加害。低調還是最上乘的套路。慈悲的人受的傷害最深！而能得到好友及貴人，也是前生修回來的福。