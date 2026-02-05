Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人節瑰麗珠寶 耀目鑽飾傳遞愛

Art Can
更新時間：09:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-05 HKT

        每年的2月14日，就是情人們期待的西方情人節。慶祝浪漫佳節，準備心意禮物，自是不可忽略的環節，別具價值又具有恆久不變的愛含意的鑽飾，更是熱選。來自不同國際品牌的經典珠寶系列，又或特別為情人節而熱推的新作品，無論選材、設計，以至可供日常穿搭的靈活度，均提供多樣化的選擇，假如你正為另一半尋覓節日驚喜，留意今日的精選推介，準會找上合心意的Gift Idea。

若計劃在甜蜜的情人節走進人生新階段，設計簡約長青的鑽石指環與首飾都是最理想的選擇。（Graff）
上/Graff蝴蝶幻影系列花卉造型鑽石吊墜項鏈/$32,500（線上限定）。下/ Graff蝴蝶幻影系列圓形鑽石吊墜項鏈 /$49,100。
Graff繾綣蝴蝶鑽石指環。（$170,000）
Graff Tilda's Bow系列多形切割鑽石耳環。（$314,000）
情人節珠寶｜節日源於古羅馬時代

        說到西方情人節的起源，有着不同的傳說，當中流傳最廣的，便是這個故事……在公元三世紀，羅馬帝國的皇帝下令單身男子必須從軍，更不能結婚，然而當時一位名為瓦倫泰（Valentine）的天主教神父，卻秘密為新人證婚，後因被發現，不幸於公元269年2月14日被判處死刑。為了紀念這位為愛殉道的神父，人們就將2月14日訂作紀念日，之後就演變成現代的情人節（Valentine's Day）。另亦有說情人節源自古羅馬時期的牧神節。時至今天，這節日已成為情侶們互相饋贈禮物，感受浪漫溫馨氛圍的佳節。
        珍貴的鑽石，不單止讓女士傾情，其實鑽石在西方古代亦早已是男士的地位與財富象徵。新世代對於鑽飾的設計取向，越來越偏向簡約與中性風格。迎來滲滿愛意的情人節，若想為摯愛挑選珠寶首飾作為禮物，不妨先了解不同品牌的設計亮點，選擇自然更貼合收禮者心意。

情人節珠寶｜以花頌讚蝶舞翩翩 

        若想以鑽飾取代花束，當然更可代表愛是永恆，Harry Winston的Lily Cluster Collection（百合花系列）的靈感源自品牌早在1940年代的歷史檔案創作圖紙，設計取自經典，卻又注入現代的高雅格調。盛開的百合綻放自然美態，精緻迷人的日常珠寶如吊墜、耳環、手鐲與指環，全都以簡潔流麗的線條設計，捕捉花瓣的雅律動。系列作品分別以鉑金、黃金或玫瑰金等貴金屬，鑲嵌高質的鑽石，當中圓形和馬眼形切割的美鑽巧妙搭配，展現自然永恆之美。
        啟發自大自然的素材，亦少不了蝴蝶， Graff的經典Butterfly Collection，提供不同類型的蝴蝶主題設計，例如蝴蝶幻影花卉造型吊墜、蝴蝶幻影三重奏耳環、繾綣蝴蝶鑽石項鏈、經典蝴蝶鑽石指環等。與此同時，品牌也帶來以緞帶蝴蝶結為題材創作的Tilda's Bow系列作品，利用簡潔優雅的造型呈現緞帶的流線動感與蝴蝶結的別致形態。

情人節珠寶｜現代設計心意緊扣

        至於心形設計的鑽飾，同樣深受女士歡迎。Chopard的Happy Hearts、Happy Diamonds系列，均提供多款心形耳環、吊墜、手鐲等單品，其中如實心的珍珠貝母吊墜項鏈、鏤空並配以活動鑽石的手鏈等項目，各具吸引力，而且十分適合日常穿搭。值得留意，品牌力推的Ice Cube系列以立體方塊為設計重心，款式中性型格，男女皆宜。
        要以抽象的設計來緊繫情人的心，自然不得不提Tiffany & Co.的Tiffany Knot系列，Knot正就是寓意愛的緊密連結。此系列的靈感源自品牌於1889年推出的一款象徵生命中恆久連結的優雅蝴蝶結作品。若想再抽象一點，造型猶如一顆釘子的Cartier Juste un Clou系列，相信比品牌經典的Love系列更受喜歡前衛風格的新世代歡迎。此系列的設計靈感源自1970年代的紐約，藉着釘子的輪廓打破傳統，展現穿戴者自由無畏的個性，現代感十足。

文：Maisie Lau   圖：各品牌提供

