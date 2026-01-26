Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮敏如 - 如影。隨影│天然調色盤

Art Can
       在摩洛哥拍攝古老行業時，除了在馬拉喀什捕捉賣水人的身影，你還可以前往菲斯（Fes）探索著名的皮革染坊。自16世紀以來，菲斯一直堅守着傳統的染皮革工藝，這裏是全球唯一仍然依賴人手染皮革的地方。這一古老的染色技術不僅為菲斯的經濟帶來了顯著的收益，更使其成為歐洲皮革的重要供應地之一。這種古法染皮的過程依賴工人跳入染缸中，用雙手按摩羊皮，這樣可以使皮革更加柔軟，並且易於上色，同時有效地防止染色褪色。
       我曾兩次造訪摩洛哥進行拍攝，第一次來到菲斯古城時，便前往皮革染坊。古城內的通道狹窄且蜿蜒，尋找拍攝的最佳角度頗具挑戰，因此我決定僱用一位小朋友作為導遊。在小巷中穿梭，隨着步伐的推進，我感覺自己即將接近染坊。這是如何知道的呢？因為染皮革的過程中使用了許多天然材料，據說其中甚至包括雞糞，因此當我靠近染坊時，空氣中彌漫着一股刺鼻的氣味。小朋友非常聰明地拿出幾片薄荷葉，讓我放在鼻前，這樣可以在呼吸時過濾部分刺鼻的氣味。感謝他的貼心，我隨即前往染坊附近建築物的天台，從稍高的位置俯瞰整個染坊。這裏的景象宛如一個天然的調色盤，工人在染缸中忙碌的身影， 讓我忍不住想要用鏡頭捕捉下這一切。透過長鏡頭，我可以清楚地拍攝到工人們專注的神情和他們熟練的動作。他們在染缸中反覆地工作，將羊皮浸入色彩斑斕的染料中，這一過程不僅展現了他們的技藝，也讓我深刻感受到這項傳統工藝的魅力與價值。色彩在水中交融，彷彿在講述着菲斯悠久的歷史與文化。

兩位工人在染缸中工作，用刀割去皮 革上多餘的部份，拍攝時以左上和右下的工人作對角構圖。
       在這些瞬間中，我不僅捕捉了美麗的畫面，更感受到一種跨越時空的連結。工人們以他們的勤勞與智慧，延續着這項古老的技術，將皮革染坊打造成一個充滿活力的場所。每一次的拍攝經歷，都是對這片土地與其文化的深刻認識，也讓我在摩洛哥的旅程中留下難以磨滅的印記。
（使用鏡頭：70-200mm F2.8）

文、圖：馮敏如（Alex Fung，英國皇家攝影學會高級會士，攝影沙龍世界十傑）

