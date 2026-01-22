「Poetry of Time時間的詩篇」頌揚Van Cleef & Arpels世家製錶工藝

Van Cleef & Arpels起源自一個浪漫愛情故事，其瑰麗的高級珠寶及腕錶作品，皆盡顯奇妙夢幻的創意與超卓細膩的工藝。世家於2026年之初，帶來首項在香港舉行的盛事，說的就是將於1月24日至2月8日選址中環4號碼頭舉行的「Poetry of Time時間的詩篇」展覽。

Poetry of Time｜機械魅力奇妙探索

「Poetry of Time時間的詩篇」展覽特別在中環4號碼頭搭建的巨型展覽會場，為維港增添新亮點。整個展場劃分成不同的主題，甫進場內，首先經過Patrimony典藏系列展區，猶如藏珍閣的設計，展示了精選自Van Cleef & Arpels博物館的珍貴歷史文檔，如設計草圖、作品目錄，以及不同年代的典藏珠寶及時計作品，包括1920年代的裝飾藝術風格珠寶腕錶、1940年代的Ludo Secret腕錶、1950年代的Zip項鏈等等。

Van Cleef & Arpels的高級腕錶作品之所以令人傾情，不單止因為製錶大師的複雜機械設計及自家研發的機芯結構，更因為世家將多項裝飾藝術及大師工藝也融入腕錶之中，好像不同的琺瑯藝術、微型彩繪、雕刻及雕塑等，當然亦少不了珠寶鑲嵌技術。走進會場的中央區域，可見分別展示不同手工技藝的三個工作枱，展現製錶師、工藝匠人、珠寶鑲嵌師與自動機械裝置專家的非凡技藝。

Pont des Amoureux腕錶，38毫米鍍銠白金製錶殼及錶圈，鑲配圓鑽；墨彩琺瑯錶盤上，描繪了一對戀人在月下的巴黎橋上相會的甜蜜情景。此錶搭載逆跳機芯，二人分別指示小時和分鐘，當二人緩緩靠近對方，便會相遇親吻。

Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕錶，38毫米鍍銠白金製錶殼及錶圈，鑲嵌鑽石。腕錶延續了Pont des Amoureux的故事，一對戀人於巴黎戶外咖啡廳的全新場景設計下，緩緩靠近彼此，並於中午及午夜時分相遇親吻，或在啟動自動機械裝置後親吻。

Lady Arpels Ballerine Enchantée腕錶，靈感啟發自俄羅斯芭蕾舞伶Anna Pavlova，她夢想一生如蝴蝶般飛舞。白金配彩繪玻璃琺瑯的翅膀，疊放於鑲有鑽石、藍寶石及內填琺瑯的芭蕾舞裙上，按下8點位的按鈕，翅膀揚起並指向兩旁的時、分刻度，即可讀 時，幾秒後翅膀會回到原位。

Lady Féerie Or Rose腕錶，守護仙子身穿粉紅色藍寶石及鑽石連身裙，粉紅色彩繪玻璃琺瑯翅膀與天空色彩互相呼應。天空以璣鏤雕花珍珠母貝雕琢而成，並鑲嵌鑽石。仙子靜坐於雲朵上，在逆跳機芯的配合下以魔法棒指示分鐘，太陽透過珍珠母貝顯示窗指示小時。

Poetry of Time｜主題展區各具特色

世家為展現每個詩意瞬間，多年以來的時計創作靈感都是滿有故事色彩，題材包羅愛情、幸運、大自然、天文學、仙子和芭蕾舞伶。圍繞着Patrimony典藏系列展區的多個獨立空間，正是以Ballerinas & Fairies芭蕾舞伶和仙子、Poetic Astronomy詩意星象、Love Stories浪漫愛情故事、Enchanted Nature迷人的大自然，以及Jewels That Tell Time訴說時間的珠寶為主題，每個展區的裝置設計與展品皆各具風格，以多角度呈現品牌的唯美與奇幻色彩。

其中在Poetic Astronomy詩意星象展區展出、來自Extraordinary Object非凡工藝臻品系列的Planétarium自動機械裝置，更是首次可在香港欣賞得到的大型作品。這座於2025年在日內瓦Watches & Wonders錶展中首度亮相的自動機械裝置，除了標示時間，更呈現了太陽及及太陽系行星，包括水星、金星、地球及其衛星、火星、木星和土星的運行。這件尺寸巨大的時計作品，搭載了極致複雜的機械機芯組件，驅動每顆星體按其實際速度運行：水星環繞錶盤一圈需時88天；金星需時224天；地球為365天；火星為687天；木星及土星分別為11.86年及29.5年。此作品亦裝嵌了世家研發的動態裝置，上鏈後即可伴隨音樂自主啟動，一顆由玫瑰金、鑽石及Mystery Set™隱密式鑲嵌紅寶石構成的流星，從小活門冉冉上升，環繞24小時錶盤的曼妙舞姿勾勒出時、分前進的軌跡。流星掠過以珍貴寶石巧製的閃爍行星，星體或沿實際運行軌道相反的方向逆行，或跌宕起伏，呈現出妙曼的星象活動情景。

於2025年在日內瓦Watches and Wonders錶展中首度亮相的Planétarium自動機械裝置。

Planétarium自動機械裝置高50厘米，直徑66.5厘米，搭載極致複雜的機械機芯，驅動太陽及太陽系行星的實際運行。底座設有多個視窗，顯示時/分、晝/夜、標示年、月、日的萬年曆、以及動力儲存。

Midnight Planétarium腕錶，44毫米玫瑰金錶殼，砂金石錶盤以微繪方式重現可在地球用肉眼觀察到的五大行星：水星、金星、火星、木星及土星。透過獨特的機械組件，每顆星球在其各自的轉盤上，以其真實的速度轉動。

配合是次展覽，品牌特別安排多項體驗活動，包括兒童手作工坊，以及與L'ÉCOLE珠寶藝術學院合辦的講座。

INFO

日期：2026年1月24日至2月8日

地點：中環4號碼頭

註：只供已預約人士免費參觀

（預約 : https://live.eventtia.com/en/van-cleefand-arpels-poetry-of-time）



文：Maisie Lau 圖：Van Cleef & Arpels提供