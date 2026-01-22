專店網站獨賣腕錶 限定錶款別具珍藏魅力

限量版腕錶之所以具吸引力，除了因款式較特別之外，限定產量也令其別具珍藏價值及升值潛力。然而，市場上還有一些獨家款式值得留意，例如只限品牌網站發售，又或僅於品牌專門店，甚至乎某指定專店才有售。這類特別錶款雖然不一定是限量版本，但由於不會在一般經銷門市發售，所以數量肯定較其他款式少，單是「獨家」這個賣點已值得捧場。

Panerai | Luminor GMT Ceramica PAM01783

以陶瓷製作的PAM01783，是Panerai為自家網站panerai.com特別製作的網店獨家款，同時亦是限量版，只推出80枚。若想買的話便要快手，因為全球Panerai錶迷都是你的對手。雖然品牌早於2 0 0 7 年已推出旗下的首款陶瓷腕錶，但歷年來都只應用於尺碼較大的4 4 m m 和4 7 m m 款式上， 例如去年初推出的Luminor GMT Power Reserve Ceramica PAM01574，便是44mm款式。直至去年底面世的Luminor GMT Ceramica PAM01460，品牌才首次將陶瓷套用在較纖巧的40mm錶款上，而今次這款網店限定版PAM01783，就是品牌第二款40mm陶瓷錶。

PAM01460和PAM01783的最大分別在於顏色，前者錶殼以黑色陶瓷製作，三文治式放射紋錶盤和兩條錶帶同樣選用黑色；後者則以藍色錶盤配附送的黑色錶帶及小牛皮帶，另一條橡膠錶帶則同是藍色，配合錶帶的快拆系統，PAM01783在顏色配搭上明顯更多變化。陶瓷的優點是硬度高，高度防刮，重量亦較不鏽鋼輕，耐高溫兼抗腐蝕，佩戴上手的觸感較為溫暖舒適。PAM01783具備現今最熱門的GMT兩地時間顯示，錶盤上的三角形GMT指針以12小時制式運作，在閱讀第二時區時間時更為直觀，配合P.900/GMT機芯具備3天動力儲備、300米防水，高度實用性很適合需要經常遊走不同國家的人士選用。

Panerai Luminor GMT Ceramica PAM01783，錶殼：40mm陶瓷/ 機芯：P.900/GMT自動/ 限量：80枚/ 售價：$119,300。

A. Lange & Söhne | Lange 1

A. Lange & Söhne（朗格）最具代表性的錶款，非錶盤左右不對稱的Lange 1莫屬，皆因這是品牌復興後於1994年10月24日首批推出的錶款之一。品牌獨特的設計美學設計及標誌性大日曆都是由此錶所確立。選買Lange 1的話可考慮入手黃金版，其象牙白色錶盤屬於旗艦店獨家發售的版本，即是只限全球8間品牌旗艦店有售，亦即是在香港中環太子大廈旗艦店便可買到，但尖沙咀海運大廈專門店則沒有。

A. Lange & Söhne Lange 1，錶殼：38.5mm黃金/ 機芯：L121.1手上鏈/ 售價：待詢。

Vacheron Constantin | Historiques 222

近年最令人印象深刻的品牌專門店限定錶款，Vacheron Constantin（江詩丹頓）的Historique 222不鏽鋼版肯定榜上有名。酒桶造型復刻自1970年代的經典「Jumbo」222，配置粗獷的凹槽錶圈，與錶殼呈一體式的鏈帶賦予腕錶典雅而強悍的運動氣息，而5點位下方精緻的馬耳他十字標記，更是劃龍點睛，一見難忘。

Vacheron Constantin Historiques 222，錶殼：37mm不鏽鋼 /機芯：2455/2自動/ 售價：$269,000。

Jaeger-LeCoultre | Polaris Date

說到品牌專門店獨家發售的版本，Jaeger-LeCoultre（積家）就有這款散發濃厚自然氣息的橄欖綠色Polaris Date，尤其欣賞其極具深度的漸變色設計放射紋錶盤，小時刻度圈的顆粒感則充滿有機感，與錶盤外緣可旋轉的分鐘圈的色調配合得天衣無縫。

Jaeger-LeCoultre Polaris Date，錶殼：42mm不鏽鋼/ 機芯：899自動/ 售價：$92,500。

Baume & Mercier | Riviera Chronograph 10865

Baume & Mercier推出的Riviera Chronograph 10865，錶盤飾以系列標誌性的波浪圖案，並擁有十二邊形錶圈，復古設計與黑白熊貓面款式很迷人。錶盤外圈的黑色分鐘圈與黑色計時盤，均令腕錶整體看上去更見層次豐富，而這款配以橡膠錶帶的官網獨家版就最具動感。

Baume & Mercier Riviera Chronograph 10865，錶殼：41mm不鏽鋼/ 機芯：Valjoux 7753自動/ 售價：$30,000。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供