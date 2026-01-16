ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025｜陳智思：藝術不止是IP，更是連接世界的通用語言

星島新聞集團跨媒體平台「ArtCan」今日（16日）假香港演藝學院舉行「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」，頒發10大「ArtCan藝術文化大獎」以及今年新增的「ArtCan嶄新藝術大獎」。「ArtCan藝術文化大獎」的得獎單位由專業評審團選出，評審團主席西九文化區管理局董事局主席陳智思在致辭時強調，藝術不止是IP，更是連接世界的通用語言，好的作品往往擁有打動人心的能力。

入圍作品跨領域多元 兼具藝術水準與「情緒價值」

陳智思在致辭時表示，連續兩年舉辦的「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎典禮」除了是對藝術家努力的嘉許，更是對本地藝文發展的一次集體思考與展望，而今年新增的獎項亦反映社會對創新、多元與跨界合作的重視。

他又提到，今年的入圍作品涵蓋不同類型的文化藝術，包括舞蹈、音樂、設計、數碼科技等，具備藝術水準，同時深受市民歡迎，提供欣賞價值之餘，更為觀眾提供「情緒價值」，作為評審團要作出評分取捨，選出獲獎作品絕非易事。

故宮法老貓掀熱潮 陳智思：藝術不止是IP

至於香港近年積極打造文化IP，西九文化區原創音樂劇《大狀王》受到本地及海內外觀眾歡迎；由香港故宮博物館設計團隊開發的埃及展盲盒和法老貓，更是成功掀起社會熱話。而博物館稍後更首度與寵物節合作，一座高2.5米的法老貓巨形裝置將現身會展，現場亦會限量發售法老貓主題產品，相信將會掀起另一次熱潮。

當IP文化成為全球熱潮，陳智思認為藝術不止是IP，更是連接世界的通用語言，在充滿分歧和挑戰的世代，文化是人類共通的語言。當語言不通、立場不同時，一件打動人心的藝術品，往往能瞬間拉近彼此的距離。最後，他感謝中央政府在《「十四五」規劃》綱領當中明確提出要打造香港成為中外文化藝術交流中心，並獲特區政府提供大力支持，讓本地文化藝術得以發展蓬勃。

文：ArtCan編輯部

攝：星島攝影部