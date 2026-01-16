ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025｜吳志華：AI及KPI思考方式主導社會治理文化 適應變革推動可持續發展

星島新聞集團跨媒體平台「ArtCan」今日（16日）假香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」，旨在表揚過去一年在香港藝術文化領域中表現卓越的創作者、策展人、表演者、藝術展覽、活動及項目等。頒獎禮更特別邀請香港故宮文化博物館館長吳志華致辭及擔任專題演講嘉賓，探討在AI與KPI思維主導的時代下，文藝工作者如何適應變革，以推動香港文化藝術的可持續發展。

吳志華：未來社會治理文化將由KPI思考方式主導

吳志華在演講指出，夢想是藝文工作者的創作源頭，傳統上「敢於做夢、精於技藝、勇於創新」被視為文藝工作者成功的三大要素，然而隨著AI（人工智能）技術快速發展以及KPI（關鍵績效指標）思維滲透文化領域，這「三寶」已不足以應對當前挑戰。他指出，文藝工作者需具備新思維與新知識，方能適應時代變革，「環境的資源是有限的，文化藝術工作者如何爭取到政府、社會、企業的資源十分重要。」

吳志華提到，香港在文化與科技兩大產業擁有獨特優勢與潛力，能夠助力國家提升軟實力與硬實力，而建立具認受性與公信力的文藝工作KPI體系，將有利香港文化藝術實現長遠及可持續發展。他強調，未來社會治理文化將由KPI思考方式主導，而文藝工作的KPI不應僅限於觀眾人數與收入等傳統量化指標，而應從藝文效益、社會效益、經濟效益和政治效益等四個領域衡量，「為不同文藝工作制定相應的KPI，作為衡工量值的工具，亦有助爭取更多的社會資源。」

4大領域衡量藝術文化KPI 藝文/社會/經濟/政治效益

他續指，「藝文效益」是指藝術作品本身的的價值，包括審美、情感思想、社會歷史價值，或是其能否引發共鳴，觸動觀者的情思；「社會效益」則是以三方面去衡量，包括：健康生活 、教育學習、社區營造。吳志華認為，優秀的藝術作品應能為觀眾帶來身心愉悅、情感共鳴與認知啟發，提供正向價值，培養終身學習能力，提升情感智商與自我覺察，同時促進社會公平、正義、多樣性、可及性及包容性，消除殘疾、弱勢群體、種族、政治或宗教偏見，培養對差異的尊重，並強化社區凝聚力與歸屬感，體現深厚的人文關懷與社會責任。

他強調，文化藝術是正規教育之外的重要學習途徑，有助個人自我確立與身份認知發展，並建議各藝術團體可積極與大學合作，共同開發更多優質的藝術文化節目與項目。在評估文藝工作的成效時，吳志華指出「經濟效益」是最核心的KPI指標，包括藝術機構能否實現財務可持續經營、有效控制成本、開拓收入多元化渠道，乃至推動香港文創產業發展，創造更多文化創意參與機會及IP。最後，他提到「政治效益」，即藝術團體應善用香港獨特的平台優勢，積極促進中外文化藝術交流，擴大中華文化的國際傳播力與影響力，從而提升國家整體文化軟實力。

文創產品開發和國際交流合作項目

吳志華以香港故宮文化博物館的兩個實際案例，展示如何在質與量兩方面實現卓越績效。他表示，故宮博物館開館以來積極開展國際合作，已與法國、英國、卡塔爾等多國頂尖博物館建立夥伴關係，成功引進多元展覽。展望未來兩年，博物館將推出更多重磅合作項目，包括與紐約大都會藝術博物館、俄羅斯國立特列季亞科夫美術館、法國吉美國立亞洲藝術博物館、奧賽美術館以及意大利烏菲茲美術館等機構聯合策劃展覽。

吳志華強調，國際合作不僅限於「引進」展覽，更要實現「走出去」，透過共同策劃與深度交流，打造雙向互動。例如早前舉辦的「當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流」展覽，便以珍貴展品生動呈現中法兩國在該時期的文化互動與影響。他指出，香港憑藉獨特的網絡優勢與語言優勢，在促進文化交流方面具備天然條件，未來將進一步推動與南方國家的文化對話與合作。

在文創產品開發方面，吳志華以「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」作為成功範例。這次展覽不僅吸引大量觀眾，更在原創文化產品上取得顯著突破：憑藉創新設計、精準市場策略及優質產品水準，文創銷售大幅增長，部分產品如法老黑貓毛公仔及盲盒系列迅速售罄，帶來可觀經濟效益。此外，博物館首度推出收費導賞服務，近萬人次付費參與；同時提供收費語音導賞，進一步豐富觀眾體驗。未來，博物館還計劃參與香港寵物節等跨界活動，強調藝術文化機構之間需加強合作，共同開發更多優質IP，擴大文化影響力。

最後，吳志華認為，儘管香港文化藝術發展仍面臨挑戰，但這些挑戰同時也是機遇。他寄望在政府引領下，香港的文化藝術家與機構能攜手努力，創作更多高質素的作品，持續提升香港作為國際文化交流平台的地位，並為全球文明對話貢獻力量。

文：ArtCan編輯部

攝影：星島攝影部