陳祖泳 – 澳門蛻變記｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-27 HKT

長久以來，澳門經濟主要依賴博彩業，賭場一直是城市的經濟支柱。但近年來，澳門積極推動經濟多元化，發展「老少咸宜」的旅遊模式，不希望只單靠賭場來吸引遊客，更盡量加入了豐富的兒童活動以及藝術與文化項目，讓這座城市逐步蛻變成一個適合全家大小的文化之都。

第二屆澳門國際兒童藝術節的開幕演出—捷克布爾諾國家劇院芭蕾舞團的《仙履奇緣》，不僅讓孩子們感受到藝術的魅力，也展現了澳門在推動兒童藝術文化方面的努力。除了芭蕾舞，我們還參觀了澳門文化中心和海事工房的塞吉—布洛克（Serge Bloch）藝術展。海軍碼頭作為一個歷史遺址，經過重新活化，成為結合文化與歷史的新地標。

這次旅程中，我們選擇入住美高梅度假酒店。去年才開幕的保利美高梅博物館，融合了中國傳統非遺工藝與西方文化精粹，首展「藍色飄帶—探索神秘海域邂逅絲路遺珍」展出228件珍稀文物，包括近30件國家一級文物。展品的陳列設計極具美感，內容也十分豐富。

當然，觀看張藝謀導演的《澳門2049》也是到澳門不可或缺的活動之一。這場約90分鐘的演出巧妙融合了八個中華非物質文化遺產，結合多媒體與人工智能技術，並邀請國際及本地藝術家共同參與，展現東方美學與現代科技的完美結合。

無論是親子藝術節、國際展覽、還是融合科技與傳統的舞台演出，澳門都展現出令人驚喜的多元面貌。

作者：陳祖泳

