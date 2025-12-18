節日腕錶送禮精選 A. Lange & Söhne/Bvlgari/Breitling/Jaeger-LeCoultre獨特設計搶焦點

聖誕新年將至，為了向身邊人表達心意，以高級腕錶作為禮物可謂萬無一失，除了腕錶本身的價值外，機械腕錶背後還有長久、傳承之意，是對身邊人和對自己的一個肯定。今日特選市場上數款熱門的男女裝腕錶，主要為恆久的簡約款式，寓意有情人永遠都幸福美滿。

節日腕錶 獨特設計大熱

A. Lange & Söhne | 1815

朗格A. Lange & Söhne今年推出的兩款全新白金和玫瑰金1815，很適合作為送予至愛的信物。這兩款新錶的直徑均為34mm，中性的尺碼男女均宜，送贈另一半的同時，又可隨時交換佩戴。這個尺碼佩戴在男士手上，以1815低調的深藍色錶盤配上小三針格局，倍顯溫文爾雅，簡單配襯恤衫西裝，則別具上紀三、四十年代的懷舊味道。新款34mm 1815的表殼厚度僅6.4mm，相對38.5mm款式的8.8mm還要薄，感覺更貼手腕，另所搭載的更是朗格新研發的L152.1型手上鏈機芯，動力儲備72小時，實用性毋庸置疑。

朗格今年推出的兩款全新白金和玫瑰金1815。

A. Lange & Söhne 1815，錶殼：34mm白金/ 機芯：L152.1手上鏈/ 售價：待詢。

A. Lange & Söhne 1815，錶殼：34mm玫瑰金/ 機芯：L152.1手上鏈/ 售價：待詢。

Breitling | Navitimer B01 Chronograph 41

送禮當然要有心思及夠特別。Breitling很清楚大家想要甚麼， 屬於黃金限時膠囊系列、全新登場的Navitimer B01 Chronograph 41，首次以紅金錶殼搭配棕色錶盤，並以白色的計時盤和飛行滑尺令腕錶層次更豐富、色調對比更強烈，再加上棕色鱷魚皮帶，散發濃濃的冬日氣息。此款腕錶僅限專門店和官網發售。

Breitling Navitimer B01 Chronograph 41，錶殼：41mm紅金/ 機芯：Breitling 01自動/ 售價：$151,000。

Breitling | Navitimer 32

作為Breitling最具代表性的飛行錶，Navitimer B01 Chronograph 41送給男士或女士都非常適合，但如果女士鍾情尺碼較細的腕錶的話，同樣出自黃金限量膠囊系列及鑲有鑽石時刻的Navitimer 32，正是專為女士而設，以紅金殼配棕色錶盤，具備簡化版飛行滑尺，再配襯串珠式錶圈，滿有復古氣息。

Breitling Navitimer 32，錶殼：32mm紅金/ 機芯：SuperQuartz 77石英/ 售價：$72,700。

Bvlgari | Octo Finissimo Automatic

假如對各項世界紀錄特別留意的話，應該記得Bvlgari自2014年至今的十一年內，在超薄腕錶範疇便總共打破了十次世界紀錄，當中包括這款充滿現代建築幾何風格的簡約小三針Octo Finissimo Automatic，BVL 138自動機芯僅厚2.23mm，鈦金屬錶殼僅5.15mm厚，在2017年推出時便成為當時全球最薄自動腕錶。

Bvlgari Octo Finissimo Automatic，錶殼：40mm鈦金屬/ 機芯：BVL 138自動/ 售價：$133,000。

Jaeger-LeCoultre | Reverso Tribute Monoface Small Seconds

紅綠色錶款最迎合聖誕節， 積家Jaeger-LeCoultre這兩款紅及綠色Reverso單面小秒針，是品牌最經典的設計之一。錶殼無可挑剔的長闊比例、帶有放射紋和軌道分鐘刻度的錶盤設計，以及華麗的顏色，都是復刻自1931年初代的Reverso，絕對夠經典。想特別一點，還可以在反轉錶面刻上屬專文字與圖案，令腕錶變得獨一無二。

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds，錶殼：45.6×27.4mm不鏽鋼/ 機芯：822手上鏈/ 售價：$84,500。

華麗的顏色乃復刻自1931年初代的Reverso。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供