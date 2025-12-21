Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪 – 聆聽寂靜｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-21 HKT

６月初某日醒來，不知是否天氣緣故，突然想聽舒伯特，腦海閃過Alfred Brendel的琴聲，後來忙這忙那，這事就過了。兩周後傳來「奥地利鋼琴家Brendel逝世，享壽94歲」的消息，我一口氣聽了幾首他彈的舒伯特奏鳴曲，當作私密的悼念儀式。聽著聽著才發現，我印象中舒伯特音樂的儒雅氣質，原來是Brendel給我的。

相由心生，Brendel自帶文人氣質，形象更是大學教授似的，儘管像數學系多於音樂系。世界各地高等院校都很推崇他，包括牛津、劍橋、耶魯等23間大學和音樂學院給他頒贈過榮譽博士或院士。難以想像，這位「老學究」其實沒有受過太多正規教育，16歲就從音樂學院輟學，之後自學鋼琴和作曲。「老師有時候影響太大，」他曾解釋，「透過自學，我學會不信任所有未經自己推敲的事。」聽似武林高手講解內功心法。

Brendel的藝術生涯未至於離經叛道，但也算另闢蹊徑。17歲出道，但30歲以前卻仍在中小型場地演出，直到1960年代倫敦一場音樂會，成為他快40歲才出現的轉捩點，演出翌日三家唱片公司搶著要簽他，the rest is history。

Brendel死後，我想起他很有名的那句話：「Listen這個字包含和Silent完全相同的字母。」他好像從未解釋過想表達甚麼。有人說聆聽和安靜是同一東西的不同秩序(order)，也有人說聆聽（和理解）需要寧靜環境(和平靜思緒)。說這句話的鋼琴家靜默了，我們又聽到甚麼呢？

文：譚紀豪　圖：Alfred Brendel bw

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
15小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
13小時前
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲 最後露面門牙掉光令人心酸 曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
12小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
16小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
22小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
3小時前
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
4小時前
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
兩岸熱話
10小時前