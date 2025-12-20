陳祖泳 – 奢華與藝術｜圍爐談藝

在現代社會，奢華品牌與藝術文化機構的合作已成為推動文化創新與傳承的重要力量。這種跨界合作不僅豐富了藝術的表現形式，也為品牌注入深厚的文化內涵，實現雙方共贏。更重要的是，企業贊助為藝術機構帶來寶貴資源，讓更多創新項目得以實現，並促進藝術的普及與社會參與。

以勞力士與西九文化區的合作為例，雙方攜手開展了一系列藝術文化項目，包括在戲曲中心茶館劇場舉辦的「粵．樂．茶韻」，讓觀眾能一邊品茗、享用點心，一邊欣賞粵劇新星的現場演出，體驗昔日廣東茶樓飲茶看戲的文化傳統。這種「茶館＋粵劇」的體驗在寸金尺土的香港極為罕見，既傳承了本地文化，也以懷舊和創新方式吸引現代都市觀眾。

企業贊助能減輕藝術機構的財政壓力，讓藝術活動更易於向公眾開放，甚至降低票價或提供免費體驗，提升大眾參與度，也能讓藝術家有更多空間探索創新，推動多元藝術形式的發展。此外，藝術活動跨越年齡、性別與階層界限，有助於企業與更廣泛、多元的社群建立聯繫，還能帶來市場行銷與公關效益，提升企業形象與品牌忠誠度。

全球化使企業面對更激烈的市場競爭與資源爭奪，因此品牌更重視如何通過藝術合作提升自身軟實力與國際形象。藝術機構則能藉此獲得更多資源與曝光，攜手推動文化創新，這些合作很值得香港社會支持。

文：陳祖泳