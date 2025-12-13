林靖風 – 少女世界：盧曉穎、翁綽翹、吳思諭及許晴惠「無修正羅曼蒂克」｜圍爐談藝

社會總是擁抱一個乖巧的形象，要求人們壓抑內心渴望，把浪漫的想像逐步消磨。一切都必須實際和循規蹈矩，跟隨著各種不成文的規則生存。人們需要把真正喜愛的事物隱藏起來，才可以在表面上成為大家所認為的正常人——樂趣亦會隨之消失。

四位香港藝術家盧曉穎、翁綽翹、吳思諭及許晴惠，在展覽「無修正羅曼蒂克」中，以身體與情感為主題，展露細膩和脆弱的思想，喚醒內心真實存在的渴望：「我們是從少女的角度去看情色、性慾與身體的主題。我們其實沒有商討彼此應該做甚麼作品，只是在確立概念以後就各自完成創作。直至到達現場佈展的時候，才發現大家的作品意外地互相呼應主題。」

展覽的設計如同一座娃娃屋，呈現了一種完整的敘事方式：從吳思諭的油畫中復古玩具和娃娃眼神的凝視，到翁綽翹對皮膚與光影的細緻描繪；從許晴惠的多媒介作品對女性身體的探索，到盧曉穎以攝影探討身體和社會期待的系列；四人共同創作了裝置作品「少女の部屋」，讓每個人面對並接納自己，而不是逃避和壓抑內心真正的渴求。

文：林靖風