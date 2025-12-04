Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港指揮家吳懷世：音樂殿堂 忘我奏心曲

更新時間：12:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-04 HKT

香港指揮家吳懷世（Wilson Ng）正步下階梯，前方是觀眾席層層展開⋯⋯我一眼便認出，那是阿姆斯特丹皇家音樂廳（Concertgebouw），他指揮Radio Filharmonisch Orkest，於這座享譽全球的音樂殿堂，奏出內心的深邃樂章，過後是如何心情，他對我說：「從小，音樂家心中或多或少都藏着一個念想：若有一天能在某某音樂廳演出，該有多好？

香港指揮家吳懷世：音樂殿堂 忘我奏心曲

年少時學藝之路崎嶇，那時只盼有一天能站上尖沙咀文化中心，便覺心滿意足。後來機會真的來了，心裏卻不禁望向更高、更遠的彼方。那次我體悟：達成目標，從來不是喜悅的根源。喜悅，其實是一種選擇。既然選擇了，就該當下深深感受。歲月流轉，新的夢想不斷浮現，其中之一，便是登上阿姆斯特丹皇家音樂廳。

收到演出邀請後，從選曲到排練，無不費盡心思。樂團的行政總監甚至陪我反覆練習，如何從容步下那道著名階梯，怎樣的步速才不會喘息，避免心跳影響對樂曲速度的掌控。越是執着於完美，越不似預期。音樂會門票一早售罄；電台直播、錄影一切就緒。豈料演出當日竟遇上馬拉松賽事，封路延車，團員交通受阻延，僅餘四十分鐘在台上試音。轉眼間，演出揭開序幕。步下階梯前，我深深呼吸，告訴自己：『喜悅，是一種選擇。既然選擇了，此刻能夠呼吸，便是喜悅。』All I need is within me right now.」

音樂永恆向前，夢想也一樣。

文：劉國業 圖：Milagro Elstak

