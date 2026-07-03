會員獎賞│《星島頭條APP》免費送香港書展門票200張

各位書迷、運動狂熱者及零食控注意！一年一度的夏日盛事——香港書展 2026 即將在 7 月 15 至 21 日於香港會議展覽中心隆重舉行。今年除了有一系列年度好書、新書發布、重磅作家講座及精彩文化活動，帶你投入浩瀚書海、自我增值之外，更繼續實行「一票三展」！

持票人士可同時暢遊同場舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」。買完心水好書，更可以順道入手最新運動裝備、搜羅環球人氣提神零食，一個地方滿足你三個願望！

《星島頭條APP》更特別準備會員福利，免費送出 200 張書展入場券（其中包括 150 張平日門票及 50 張周末門票），讓你免費入場過一個充實的夏天！大家只要下載「星島頭條」APP並登記成為會員，再回答簡單問題，即可獲得門兩張。

此外，星島更有現場限定驚喜好禮，大家只要在書展期間親臨星島攤位（編號：HKBF 1B-A02），現場下載「星島頭條」APP 並登記成為會員，及同時追蹤「Tiger Circle」Instagram 帳號（@tigercircle.hk），即可即場獲取會限定禮品一份！數量有限，送完即止。

香港書展 2026、香港運動消閒博覽及零食世界

日期：7月15日至21日

地點：香港會議展覽中心

星島攤位編號：HKBF 1B-A02

平日門票：7月15日至16日及7月20日至21日 (星期一至星期四）

周末門票：7月17日至7月19日（星期五至星期日）

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至7月9日晚上23時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

步驟3) 讚好星島頭條Facbook主頁

活動禮品：

2026香港書展門票2張（共100個名額）。門票將隨機發放，其中包括 150 張平日門票及 50 張周末門票。

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年7月9日晚上23時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出共100位答案最有創意的參加者獲得2026香港書展門票2張（共100個名額）。門票將隨機發放，其中包括150張平日門票及50 張周末門票，不設挑選。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位獲選參加者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實獲選參加者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去工作坊資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非禮品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。