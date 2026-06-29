聯乘 | PEACEMINUSONE x《反斗奇兵》第一批粉絲

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權志龍G-DRAGON創立品牌PEACEMINUSONE x Pixar《反斗奇兵》Toy Story聯名系列即將釋出！

PEACEMINUSONE迎來十周年慶典，加上萬眾矚目全新動畫電影《反斗奇兵5》登場，兩個代表不同時代標誌性人物攜手合作，共同締造特別企劃，所有展覽、內容和周邊商品均以全新創作專屬藝術作品為基礎，限量發售，僅限本項目，成為這段傳奇首批粉絲吧！

系列以「THE FIRST FAN」（首位粉絲）為主題，寓意「玩具為G-DRAGON追逐夢想嘅第一批粉絲」，當中將釋出超過70件新品，包括手辦、毛絨玩具、手機配件等，均以PEACEMINUSONE雛菊圖案融入《反斗奇兵》角色設計之中。

6月29日起於韓國聖水洞開設獨家快閃店（其後全球各大城市陸續登場）

「喺時候同你嘅老朋友重逢

期待今夏開啟一段特別旅程」

「當我們還是個孩子的時候，那些幫助我們夢想成長的朋友，正是這份特別友誼，造就今天的我們，那些如同魔法般充盈我們童年珍貴回憶，如今與最具藝術氣息世界相遇。」

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