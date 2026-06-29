Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯乘 | PEACEMINUSONE x《反斗奇兵》第一批粉絲

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
11分鐘前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

culture

權志龍G-DRAGON創立品牌PEACEMINUSONE x Pixar《反斗奇兵》Toy Story聯名系列即將釋出！

PEACEMINUSONE迎來十周年慶典，加上萬眾矚目全新動畫電影《反斗奇兵5》登場，兩個代表不同時代標誌性人物攜手合作，共同締造特別企劃，所有展覽、內容和周邊商品均以全新創作專屬藝術作品為基礎，限量發售，僅限本項目，成為這段傳奇首批粉絲吧！

系列以「THE FIRST FAN」（首位粉絲）為主題，寓意「玩具為G-DRAGON追逐夢想嘅第一批粉絲」，當中將釋出超過70件新品，包括手辦、毛絨玩具、手機配件等，均以PEACEMINUSONE雛菊圖案融入《反斗奇兵》角色設計之中。

6月29日起於韓國聖水洞開設獨家快閃店（其後全球各大城市陸續登場）

「喺時候同你嘅老朋友重逢

期待今夏開啟一段特別旅程」

「當我們還是個孩子的時候，那些幫助我們夢想成長的朋友，正是這份特別友誼，造就今天的我們，那些如同魔法般充盈我們童年珍貴回憶，如今與最具藝術氣息世界相遇。」

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
九龍城法院外紅Van剷行人路1死16傷 男途人重創送院亡 司機涉危駕被捕
00:50
九龍城法院外紅Van剷行人路1死16傷 男途人重創送院亡 司機涉危駕被捕
突發
4小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
9小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
10小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
4小時前
第69期六合彩今晚（28日）攪珠。
六合彩︱3000萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
2小時前
香港手製點心註定式微？半夜2點開工企全日 年輕師傅爆「大佬」月薪竟得這數字｜Juicy叮
香港手製點心註定式微？半夜2點開工企全日 年輕師傅爆「大佬」月薪竟得這數字｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼｜Juicy叮
夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
影視圈
5小時前
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
影視圈
5小時前
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
更多文章
潮玩 | BANDAI Summer Pop-up Fest 2026
culture即日起至7月1日，「BANDAI Summer Pop-up Fest 2026」進駐元朗YOHO MALL！今回雲集三大品牌「Banpresto」、「Candy Toy」、「萬代原創潮
2026-06-23 00:00 HKT
東 TOUCH