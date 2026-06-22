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會員獎賞│《星島頭條》APP聯乘ArtCan聯合出版集團送2026香港書展門票25套

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獎賞優惠．限定活動．無限驚喜
43分鐘前
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一年一度的文化盛事「香港書展」將於7月15日至21日在灣仔會展隆重舉行！今年，《星島頭條》APP 特別聯合〈ArtCan〉，攜手聯合出版集團為大家送上驚喜福利。

聯合出版集團今年將率領旗下香港三聯書店、香港中華書局、香港商務印書館等多個知名品牌強勢登場。現場除了有近千種全新圖書，還有獨家原創文創好物以及逾200場精彩絕倫的文化活動與重磅嘉賓演講，絕對是文青與書迷不容錯過的夏日嘉年華！

想免費進場搜羅精神食糧？現在只需下載《星島頭條》APP 登記成為會員並回答簡單問題，即有機會獲得2026香港書展優惠門票一套（每套2張）。名額共 25 個（合共送出50張門票）。大家搶先下載登記啦！

遊戲方法：步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*註冊成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫登記表格。

步驟2) 填妥此遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年6月28日晚上11時59分開放參加。

步驟3) 讚好《星島頭條》ArtCan專頁

*每個會員須完成所有活動步驟，會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

禮品資訊：  

2026香港書展優惠門票一套（每套2張）（名額25個）

條款細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年6月28日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出共25位答案最有創意的參加者獲得香港書展優惠門票乙份（每套2張）。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位獲選參加者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，會以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實獲選參加者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去工作坊資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非禮品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

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