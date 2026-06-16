會員獎賞│送是枝裕和療癒新作《再生家族》電影換票證30張

《星島頭條APP》請你睇好戲！日本電影大師是枝裕和最新自編自導話題新作《再生家族》（Sheep In The Box）即將上映，並將第十度出戰康城！是次新作更是他繼《海街女孩日記》後，相隔十年再度與人氣女星綾瀨遙合作，陣容令人極度期待。

故事受「復活死者」產業盛行的新聞啟發。在近未來的世界中，一對年青建築師夫婦不幸經歷喪子之痛。科技讓他們重燃希望——透過AI復活逝者的技術，一個容貌、聲音甚至記憶都跟離世兒子一模一樣的人形仿生機器人誕生了。然後，當父母與再生的「兒子」重新組成家庭，看似幸福的時光再度運轉，卻也悄悄拉開了科技倫理與人性情感的拉鋸戰。當逝者能夠仿生，幸福是否真的可以回到原點？

想免費入場觀賞這部深度刻劃人性的療癒大作？請立即下載《星島頭條》APP，並登記成為會員，再回答簡單問題，即有機會獲得《再生家族》電影換票證 2 張（名額共15個，共30張門票）。名額有限，送完即止！

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至6月22日晚上23時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

步驟3) 讚好星島頭條Facbook主頁

活動禮品：

《再生家族》電影換票證 2 張（名額共15個，共30張門票）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年6月22日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出15位答案最有創意的參加者獲得《再生家族》電影換票證2張，名額15個。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 憑券可於2026年6月22日起，到香港百老匯院線戲院換取《再生家族》戲票一張。

-電影放映期間之有效期內通用 (不適用於2026年7月1日、9月26日、10月1日及10月19日)。

-不適用於PALACE ifc及MOViE MOViE Pacific Place；

不適用於MOViE MOViE Cityplaza MM MOMENTS及PREMIERE ELEMENTS VIP影院。

-必須具指定之印鑑方為有效。

-不能兌換現金。

-影印本或損毀贈券無效。

-在票房劃位前請先出示此券。

-如有任何爭議，《星島頭條》及安樂影片、洲立影片及戲院保留最終決定權。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

-《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

-《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

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