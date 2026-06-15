會員獎賞｜《星島頭條》APP送DSE考生應援獎賞

2026年中學文憑試（DSE）雖已落幕，但數萬名考生隨即面臨人生關鍵「博弈」——大學聯招（JUPAS）改選。在教育制度持續演變、海外升學門檻波動以及人工智慧（AI）全面衝擊職場的當下，今年的考生無疑承受更大壓力。

為了替迷茫的學生與家長指點迷津，星島新聞集團旗下教育平台EDUplus.hk將於 6 月 20 日（星期六）旺角康得思酒店7樓舉行主辦年度盛事 — 「大學路多元升學展 2026」。

除各個本地及海外升學攤位外，本次升學展設有多場升學講座，包括兩大核心主軸講座，EDUplus.hk邀請到香港輔導教師協會主席葉偉民副校長與學友社學生輔導顧問吳寶城先生，帶來「DSE放榜全攻略」及「DSE多元升學出路」，指導大家如何靈活調配本地學位、副學位與其他多元階梯，排陣攻守兼備的 Band A 志願。全方位拆解放榜日的應變流程、面試技巧及心理準備。

本港頂尖名校亦將輪番上場，開講熱門跨學科及收生要點：

香港大學「聯招入學講座」：拆解最新聯招收生政策與彈性收生安排

香港中文大學「生物醫學工程創新助力精準醫療」專題：聚焦前沿醫療，剖析現代醫療與工程學的跨學科結合。

香港理工大學「商學院簡介及課程選擇」講座：指導同學挑選最能與國際認證接軌的專業商科課程

香港城市大學以「理想必達之路 城工為你創造」：展示如何透過工程與系統管理資源，助攻同學直達行業精英之路。

香港科技大學「工業工程與決策分析 如何打造 AI 時代的跨界競爭力？」：教導同學在AI世代建立跨領域優勢。

為鼓勵艱辛備考的DSE考生，EDUplus.hk特別準備了應援打氣禮品。即日起至活動當日，只要完成簡單步驟，即可獲得DSE考生應援鎖匙扣。不論你是為JUPAS 改選猶豫不決，還是對海外升學而忐忑，「大學路多元升學展2026」絕對是你不能錯過的資訊站。

【活動詳情】

活動名稱： 大學路多元升學展2026 (DSE EXPO 2026)

日期： 2026 年 6月20日 （星期六）

時間： 上午 10:30 – 下午 4:30

地點： 旺角康得思酒店7樓

入場費： 全免（請預先登記）

立即登記： www.eduplus.hk/dsefair25

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內查看會員 ID。

步驟2) 於大學路多元升學展2026現場攤位接待處出示星島頭條會員ID，即可領取精美鑰匙扣（領取截止時間: 6月20日下午3時）

*先到先得，送完即止，星島EDUplus.hk保留最終決定權。

活動禮品：

大學路多元升學展2026活動現場：星島頭條會員前100名送：DSE考生應援鎖匙扣乙個

*先到先得，送完即止，星島EDUplus.hk保留最終決定權。

條款及細則：

- 換領方法：註冊成為《星島頭條》APP會員後，於大學路多元升學展2026 (DSE Fair 2026) 現場攤位：接待處出示星島頭條會員頁面即可兌換。（*先到先得，送完即止）

-換領日期及時間：2026 年 6月20日 （星期六），上午 10:30 至 下午 4:30，逾時無效。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 請務必按換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。