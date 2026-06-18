ASICS | 跑者升級站
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隨著ASICS穩定型跑鞋GEL-KAYANO 33新登場，即日起至6月28日期間，於本地四大商場特別設立「跑者升級站」期間限定巡迴展，率先體驗搭載ASICS最新研發FLUIDSUPPORT雙層中底結構穩定技術以及後踭位置加入PureGEL緩震科技嘅GEL-KAYANO 33革命性穩定科技！
首站灣仔合和商場3樓中庭，佈置儼如ASICS專業跑步實驗室，融合運動科研設置三大沉浸式互動體驗區：專屬跑道試穿體驗、3D專業足部測量服務及「跑者人格測試」打卡區，分別讓公眾於特設室內跑道免費試穿GEL-KAYANO 33、免費體驗3D足部掃描分析，了解個人足型，有助選上最合適鞋款、透過互動測試，幫助了解自己跑步性格，邊打卡邊發掘最適合自己訓練方向！
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