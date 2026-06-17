Prada | Mode New York 衛星聯繫
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culture
《怪奇物語》「Robin」Maya Hawke日前出席美國紐約舉行Prada Mode New York活動。
延續丹麥電影導演Nicolas Winding Refn和日本遊戲製作人小島秀夫Hideo Kojima先前合作企劃「Satellites」，展覽去年於Prada東京青山店展出，探討兩位藝術家之間友誼如何將愛、語言和創造力聯繫起來。
「Satellites II」以特定場域裝置、電影放映、藝術家持續對話和特別活動形式，在紐約多處地方展開，包括Hotel Chelsea、Katz’s Delicatessen、Prada Broadway店、The Shack、Angelika Film Center、Lure Fishbar，空間敘事在公共、家庭和私密環境之間遊走，呈現私人空間與公共空間之平衡，探索跨越語言、文化和空間溝通和人際關係。
Maya Hawke：「Reading William Burroughs and Brion Gysin on a spaceship is not an everyday occurrence...」
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