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HUMAN MADE JAMSIL | 韓國第三分店

東 TOUCH
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17小時前
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fashion

HUMAN MADE韓國首爾新店將於本周六10時30分（KST）開幕！

作為HUMAN MADE在韓國首爾第三間店舖「HUMAN MADE JAMSIL」將於Lotte World開始營運，位於首爾東南部松坡區蚕室，韓國最高建築樂天世界塔和世界最大室內主題樂園之一樂天世界中心娛樂區。其中，極具人氣樂天世界購物中心匯集約1,000間店鋪，包括戲院和餐廳，為備受歡迎綜合娛樂場所。HUMAN MADE新店「HUMAN MADE JAMSIL」將進駐樂天世界購物中心1階一角。在「HUMAN MADE JAMSIL」體驗HUMAN MADE世界，店內以淡雅玉色瓷磚裝飾，令人聯想到韓國高麗時期精美青瓷。

慶祝新店開業，將推出九款特別限量版商品，包括Tee、Drizzler Jacket、Nylon Stadium Jacket、6Panel Cap、Book Tote、Thermo Stainless Bottle 500ml、Keyring，將印有紫色愛心標誌和浣熊圖案！

另外更將釋出與平面藝術家VERDY合作聯名新品，作為開幕紀念系列第2弾，當中包括六款商品：融合VERDY標誌性人物「VICK」與HUMAN MADE心型圖案工裝外套、手提袋、鎖匙圈等。

目前，VERDY首個美術館個展「VERDY: I Believe in ME」正於樂天世界購物中心旁樂天世界塔內樂天博物館舉行，屆時更將獨家發售工裝外套和Tee另一配色版本！

HUMAN MADE JAMSIL

Lotte World Mall 1F, 300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, South Korea

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