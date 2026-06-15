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聯乘 | nonnative x Timberland 3 EYE CLASSIC

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2026-06-15 00:00 HKT
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nonnative x Timberland 3 EYE CLASSIC聯名鞋款將於本周六上架～～

Timberland永世定番「3 EYE CLASSIC」，融合藤井隆行主理品牌nonnative獨特感性美學概念，聯名鞋款於2024春夏系列釋出時廣受好評，今年夏季再度強勢回歸，以Timberland標誌性「3-EYE」鞋款為原型，保留經典外觀，並以nonnative標誌性TAUPE淺灰褐色重新演繹。

鞋面採用長絨麂皮，鞋鞍則換成磨砂皮，形成對比。此外，黑白縫線和霧面銀色鞋眼等細節經過精心打磨，營造出精緻優雅氣質；鞋底比常規款更厚實，保持經典印象，同時提升整體質感和舒適度；吊牌和鞋墊上都印有兩大品牌標誌。

（售價¥30,800）

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