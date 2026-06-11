星球大戰 | 佐治魯卡斯 Lucas Museum of Narrative Art
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佐治魯卡斯George Lucas耗資15億美元締造，令星戰忠粉翹首期待嘅Lucas Museum of Narrative Art將於9月22日美國洛杉磯正式開幕！
佔地30萬平方尺未來主義風格博物館，設有11個展廳，收藏藝術品（Norman Rockwell、Frida Kahlo等）、珍貴漫畫（漫威、DC、花生漫畫）和電影原裝道具，將展出超過1,200件作品，涵蓋漫畫、插畫、攝影、美術和電影等領域，所有作品都頌揚「說故事的力量」。
屆時注目亮點之一開幕展「Star Wars in Motion」將展出前六部《星球大戰》電影中標誌性道具、服裝、概念藝術圖以及真人比例大小飛船模型，其中包括Luke Skywalker天行者Landspeeder、General Grievous車輪式電單車等。
博物館由George Lucas和Mellody Hobson共同創立，旨在成為世界上最大同類藝術博物館之一。
另外，（未確認）傳聞George Lucas擁有17,000對Nike Air Monarch運動鞋，將於博物館中展出！
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