輝HIKA | 小酌小食

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酷酷熱夏季開始，一眾酒伴聚首，恰好品嘗日本料理特別精選五款清酒搭配時令小食菜色！

當中首選「神藏 瑠璃純米」漸變色瓶身襯托微碳酸口感，具透明度清晰爽快！

「瀨戶 月が綺麗ですね」，直譯成「今晚月色很美」，即時展現詩情畫意，如月光般輕柔口感，亦賦予洋梨和青蘋果香，清爽微辛。

「出羽櫻 雪女神純米大吟釀」香氣清新優雅，易入口，輕盈柔和，餘韻清澈純粹。

「出羽櫻 櫻花吟釀」酸甜平衡，飄逸鮮花香＋蜜瓜果香，輕盈，回甘清爽俐落。

「八海山 特別本釀造」為五款清酒中最為辛口，酒味相對濃郁，冷飲清爽，微溫更出米香。

佐酒小食選擇：

玉子西京漬配軟殼蟹沙律 / 富山灣螢光魷魚 / 赤蝦水牛芝士水果蕃茄 / 油甘魚他他 / 原條鮮魷魚生薑燒 / 鰹魚腸芝士醬配梳打餅

任選一款小食＋任選一款清酒＝HK$288

觥籌交錯酒酣耳熟，享受微醺聲線高八度之際，忽然惦記《大濛》阿水與阿迷「雲與霧」小水珠故事，「到最後 他還是沒辦法變成自己想要的那片風景」，月光暗眠飄零夢小夜曲，每當今宵念雲變幻時 多珍重。。。

輝HIKA

銅鑼灣渣甸街66號亨環3樓

3621 0113

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