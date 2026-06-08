Rituals | 細微幸福感

beauty

2000年於荷蘭阿姆斯特丹創立身心療癒、身體護理及家居香氛品牌Rituals，首創將沐浴、身體護理與家居香氛結合，提倡把日常生活轉化為充滿意義感官儀式，融合古老傳統與現代智慧，幫助人們從細微處重拾喜悅與平衡。作為榮獲B Corp™認證品牌，堅守可持續發展策略，積極減少環境足跡，推出「環保補充裝計劃」備受歡迎，2025年全球補充裝產品銷量已突破990萬件。Rituals每年推出約200款創新產品，引領實踐高品質永續生活方式。

品牌持續擴大香港零售版圖決心，日前於九龍塘又一城開設香港第十間專門店！秉持「放慢步伐，從日常中發現喜悅」理念，透過一系列奢華且價格相宜產品，將平凡沐浴與居家生活昇華為富儀式感身心療癒體驗，當中包括標誌性喚醒感官皇牌沐浴系列、獨特香調香氛蠟燭等，均有助現代人在急速節奏生活中重拾內在平衡與寧靜，營造個人專屬療癒空間，致力把「幸福盡在細微之處」品牌哲學融入忙碌都市日常。

Rituals 又一城店

九龍塘達之路80號又一城UG層26A號舖

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